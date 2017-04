BOXE, M. Brahim Béjaoui (entraîneur national) :« Nous avons une nouvelle génération en or »

El Moudjahid : Que pensez-vous des attaques de certains boxeurs contre votre personne ?

M. Brahim Béjaoui : Après les JO de Rio de Janeiro, la FAB m’avait chargé de prendre en main les destinées de l’équipe nationale de boxe. J’ai accepté. Ces boxeurs que je respecte beaucoup m’ont attaqué de front pour des raisons qui restent très discutables et que je ne comprends pas. Ils ont participé à plusieurs jeux olympiques. Il y en a même qui ont participé à quatre olympiades. Leurs résultats ont toujours été négatifs. Malgré cela, nous n’avons jamais décidé de les écarter. D’ailleurs, nous les avions convoqués aux compétitions aussi bien nationales qu’internationales, ils ont refusé, cela reste incompréhensible. On ne peut refuser de participer, alors que la règlementation en vigueur les oblige à le faire pour un championnat national. C’est même obligatoire. Car, c’est le meilleur moyen pour les suivre de plus près et de voir leur progression, et surtout leur forme du moment. On les convoque pour les stages, ils ne répondent pas à nos appels. C’est une façon de mépriser aussi bien l’encadrement, la fédération que les instances officielles. Pour qui se prennent-ils ?

En ce qui me concerne, on a toujours œuvré à imposer une discipline au sein de notre sélection nationale. Les boxeurs qui sont en train de se préparer à Tikjda le font dans des conditions normales et ils sont très motivés pour réussir quelque chose de probant lors des prochaines compétitions, notamment les Jeux de la Solidarité Islamique qu’organise la ville de Bakou (Azerbaïdjan). Je leur dis que la boxe, ce n’est pas de la «parlotte», mais qu’il faut surtout prouver ses capacités sur le ring et contre ses jeunes boxeurs qui sont pétris de qualités et qui sont au service de leur pays.



On vous reproche de n’en faire qu’à votre tête et que vous n’écoutez personne. On vous reproche aussi de les avoir marginalisés et que vous n’aimez pas les «stars» ?

Est-ce qu’on peut considérer ces boxeurs qui n’ont rien apporté à l’Algérie depuis plusieurs olympiades des « stars » ? Ce ne sont que des élucubrations de leur part et du narcissisme.

Qu’est-ce qu’ils ont fait pour qu’on les considère comme des boxeurs au-dessus du lot ?

Quel est le but de ces attaques contre votre personne ?

Ces boxeurs que je peux considérer comme « nuisibles » à la boxe algérienne sont en fin de cycle. Donc, ils ne peuvent plus apporter quelque chose de probant à la boxe algérienne. Ils savent qu’il y a une « nouvelle vague » de jeunes boxeurs qui sont capables de relever le défi. Au lieu de parler en l’air, ils auraient dû répondre à notre convocation et nous montrer ce dont ils sont capables devant ces jeunes. Ces derniers sont considérés comme un véritable « vivier » pour la boxe algérienne à court terme. Ces boxeurs ne veulent agir qu’à leur guise. ils ne veulent pas travailler et ne respectent pas les critères de l’athlète de haut niveau. Ces boxeurs sont habitués à participer à de grandes compétitions internationales sans préparation. Ils veulent faire la loi, et avec moi cela ne marchera pas».



Comment se présente les choses pour les Jeux de la Solidarité islamique à Azerbaïdjan?

« Ces athlètes qui font tout pour déstabiliser la boxe algérienne, alors qu’ils n’ont rien fait depuis trois mois, veulent prendre part à cette compétition. Al Hamdullilah, nous avons une génération en or. On peut compter sur elle pour l’avenir et notamment pour les JO de Tokyo en 2020. Tant que je suis là, ils ne mettront jamais les pieds dans l’équipe nationale. Ce qui nous chagrine, c’est le fait qu’ils sont en train de perturber les jeunes boxeurs qui se préparent pour Bakou. Nous avons de grandes ambitions pour cette compétition. Ces jeunes boxeurs qui se préparent d’arrache-pied à Tikjda sont très motivés pour représenter dignement l’Algérie. De plus, Brahim Bejaoui ne travaille pas en solo comme ils sont en train de l’affirmer.

Il y a aussi avec moi Dine Ahmed et Kenzi Abdelghani. Ils sont très connus dans le milieu de la boxe algérienne. On est très sereins pour faire de très bons jeux. On laisse au temps de faire la part des choses. On est capable de redorer le blason de la boxe algérienne dans les délais les plus proches. Merci pour votre journal El Moudjahid de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer.

Entretien réalisé

par : Hamid Gharbi