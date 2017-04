Dans la lucarne : Stade et domiciliation

La coupe d’Algérie est souvent vue comme un astre, mais qui reste comme l’on dit inaccessible car étant dans l’imaginaire des êtres, à des années lumières d’eux et de la terre, là où nous avons nos pieds. Elle est tellement attendue et appréciée qu’on la cajole tout en tentant de la domestiquer afin qu’elle puisse aller, sous les cris de joie et les clameurs interminables des foules, enrichir le palmarès du club. Il n’y a que la « Dame » qui puisse procurer le sentiment d’allégresse aux supporters les plus acharnés, les plus dévoués.

Et tous ceux qui sont concernés de prés ou de loin par cette compétition très populaire dont la finale a été officiellement fixée au 1er mai, à 16h30 au stade

5-Juillet, mettent de leur côté tous les atouts pour la remporter. A vrai dire, là, c’est utilser surtout tous les moyens ou ficelles, comme l’on dit dans le jargon, pour tromper son adversaire et surtout le battre, car une Coupe ne se joue pas, elle se gagne. Il faut dire, après que le verdict relatif au quatuor qui va animer le « carré d’AS », les amateurs du ballon rond sont confrontés à un problème de domiciliation qui n’aurait jamais du se poser. Théoriquement, lors d’une compétition telle que la Coupe d’Algérie, avant même qu’elle ne commence, on est sensé avoir tout programmé en respectant la règlementation qui existe bel et bien. C'est-à-dire qu’il ne faudra pas attendre que la compétition arrive à terme pour essayer de trouver des solutions aux revendications de certains clubs, qui généralement sont ceux de leurs supporters. Indirectement, c’est un peu la rue qui dicte sa loi. Des supporters, pour on ne sait quelles raisons, ne veulent pas jouer pas dans un grand stade, mais bien dans leur stade habituel où ils sont domiciliés depuis le début du Championnat, le 16 août de l’année dernière. Quelque part, ils ont raison, touttefois ils n’ont pas de droit de décision. Tout le monde voudrait que les matches se déroulent dans un grand stade offrant des conditions meilleures pour assurer par la même du beau spectacle. En effet, pour les quatre équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales, à savoir l’USMBA, le CRB, le MCA et l’ESS, les deux équipes qui reçoivent sont des équipes d’Alger. La logique aurait voulu que leur confrontation ait lieu automatiquement au stade 5-Juillet, assurant les meilleures conditions d’accueil, supérieure à celle de toutes les autres infrastructures, mais aussi une pelouse impeccable répondant aux normes internationales. Outre cela, les services de sécurité peuvent y canaliser facilement les supporters malgré leur grand nombre.

Aujourd’hui, il y a lieu de constater que le CRB, mais aussi le MCA, veulent jouer respectivement au stade 20-Août et celui de Bologhine. Leur demande peut-être considérée, à priori, comme logique, mais au fond, elle n’est pas appropriée du fait que pour de telles affiches il n’y a pas mieux qu’un grand stade comme le 5-Juillet qui peut satisfaire tout le monde, eu égard aux atouts qu’il présente. D’ailleurs, la FAF avait demandé à recevoir les équipes concernées pour les convaincre d’accepter. Restons optimistes ; seule cette enceinte peut procurer le maximum de joie aux supporters qui ne seront que plus nombreux dans les travées de ce mythe du football algérien.

Fini le chichi !

Hamid Gharbi