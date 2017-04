Coupe de la CAF (16es de finale-bis, match aller), Aujourd’hui à 14h30 à Lubumbashi : tp mazembé (RDC) - JS Kabylie : Les Canaris déterminés

Cet après midi, les camarades de Rial livreront la manche aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF), avant la phase des poules. Les Canaris dont le principal objectif cette saison est le maintien de la JSK en Ligue 1-Mobilis, jouera cette compétition sans trop de pression mais avec un total engagement, comme l’a affirmé l’entraîneur, Mourad Rahmouni. «On représente l’Algérie et le football algérien ; il n’est donc pas question pour nous de prendre cette coupe de la CAF à la légère, même si elle ne constitue pas une priorité pour la JSK. On jouera pour arracher la qualification», a-t-il souligné avant le départ de la délégation jeudi passé. La délégation kabyle a fait bon voyage à bord d’un vol spécial et se présente en très bonnes conditions à Lubambashi selon les informations transmises par notre confrère envoyé spécial du Buteur. Un accueil très chaleureux de la part des dirigeants congolais qui ont tout facilité aux Kabyles. Ces derniers ont été hébergés dans un complexe touristique qui offre toutes les commodités pour un bon séjour. L’équipe a été accompagnée par Rachid Asma, président de la Ligue de Tizi Ouzou en tant que représentant de la FAF. Aussi, contrairement à l’habitude en cette période de la saison, le «mercure» se montre clément avec de la fraicheur en ce moment à Lubumbashi. Ce qui réconforte d’ailleurs les joueurs et le staff technique. À rappeler que la rencontre se jouera sur une pelouse en gazon synthétique de bonne qualité. Redouani and Co ne seront donc pas gênés par l’état du terrain comme c’est souvent le cas dans certains pays d’Afrique. Revigorés par la victoire face au NAHD pour le compte de la mise à jour du Championnat national, les Jaune et Vert ont le moral et aborderont cette manche aller dans de bonnes conditions psychologiques et technico-tactiques. Un joueur important sur l’échiquier du duo, Rahmouni-Moussouni, manquera à l’appel, selon les dernières informations émanant du club kabyle. Il s’agit de Raiah qui est blessé. La JSK qui a déjà affronté le TP Mazembé à plusieurs reprises en compétition africaine, la dernière remonte à l’année 2010 avec une élimination amère pour les Canaris, sont avides de réaliser un bon résultat en déplacement afin de préserver leurs chances de qualification intactes en prévision du match retour qui aura lieu dans une semaine dans la ville des genêts. Le TP Mazembé qui est le détenteur de la coupe de la CAF décrochée face à l’USMA, la saison passée, est un client difficile à manier, notamment chez lui mais, en ce moment, n’est pas au mieux de sa forme. En effet, l’équipe congolaise a manqué d’efficacité offensive lors de ses trois dernières sorties en championnat, avec zéro but inscrit. Un aspect dont devrait profiter la JSK pour essayer de ne pas encaisser de buts. Habitués à relever les défis, Asselah et ses coéquipiers joueront leurs cartes à fond ; cela est une certitude. Le fait de jouer cette compétition sans grande pression sur le dos du fait que c’est comme un bonus, est un atout. Ils ne doivent pas aborder la coupe de la CAF avec légèreté non plus.

Mohamed-Amine Azzouz