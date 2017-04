Sélectionneur de l’Equipe nationale : La FAF maintien le suspens

Fraîchement élu à la tête de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi s’est attelé, dans la foulée de son élection, à chercher un nouveau sélectionneur national en remplacement de George Leekens qui a quitté son poste après l’élimination précoce des Verts de la CAN-2017.

C’ est là l’un des dossiers classés « urgent » par le nouveau patron de la FAF qui avait déclaré dans la foulée de son élection que «le nouveau sélectionneur national sera nommé sous peu ».

La suite des événements ne font que confirmer les propos de Kheireddine Zetchi, qui selon les rumeurs, est sur le point de boucler les négociations avec le nouveau sélectionneur. Selon les dernières infos en date, le nom de celui-ci devrait être communiqué dans la semaine en cours, « mardi ou mercredi », d’après une source sûre.

Pour l’heure, aucun indice n’a filtré sur l’identité de l’entraîneur avec qui la FAF négocie depuis plusieurs jours déjà. Il parait même qu’il ne resterait que quelques détails avant l’annonce officielle. Selon des sources proches du dossier, les deux parties négocieraient le temps que devra passer le futur sélectionneur en Algérie, Kheireddine Zetchi ayant déclaré explicitement qu’il voulait un entraîneur à plein temps en Algérie pour qu’il puisse s’imprégner du football local et participer à sa restructuration.

Deux noms ont échappé récemment, en l’occurrence ceux de Juande Ramos et Juan Garido, mais Kheireddine Zetchi a vite fait de démentir tout contact avec ces deux techniciens de renom. Le président de la FAF ne nie pas pour autant que le futur sélectionneur national sera un Espagnol, dont l’âge ne dépasse pas 48 ans. « Il veut quelqu’un d’actif qui a envie de travailler et de gagner des titres», nous a confié une source. Autrement dit, Zetchi ne voudrait pas d’un nom qui se reposera sur son CV avec le risque qu’il n’apporte rien, ni à la sélection, ni au football algérien.

Selon les dernières rumeurs, le prochain sélectionneur des Verts pourrait être l’Espagnol, Raul Caneda, passé en outre par Al Ittihad et Al Nasr. Mais cela reste à confirmer.

Amar B.