Ecrivaines de la nouvelle génération : L’engagement au féminin

Les Algériennes ont toujours eu un goût prononcé pour les textes qui constituent un canal d’expression le plus approprié à leur nature foncièrement créative et douée d’un penchant pour les mots ciselés par débordement d’existence ou bien l’inverse lorsque la parole n’a plus de prise sur la réalité de leurs revendications les plus urgentes. C’est dans et par l’écriture qu’elles peuvent extérioriser un mal être, une angoisse existentielle ou dénoncer une injuste et inégalité de leur condition et situation lorsqu’elles font l’objet d’une oppression.

Comme leurs aînées, les femmes actuelles — si elles restent dans la contestation sociale par rapport à des traditions surannées qui les infériorisent à outrance — tentent vaille que vaille d’évoluer avec leur temps et leur époque en faisant valoir leur statut et une formidable liberté de penser au travers des fictions romanesques, intimistes, historiques, poétiques et sensuelles. Ainsi plusieurs générations d’écrivaines se relaient dans le champ de l’écrit, un terrain conquis de haute lutte, se font écho pour se transformer en d’autres formes de textes avec une exigence encore plus moderniste qui poursuit un nouveau combat avec des armes différentes mais toujours le même credo : faire entendre leur voix.



Elles se passent le flambeau et émergent à la surface



Si la production littéraire féminine n’est pas encore quantitativement suffisante comparativement aux autres pays, on ne peut préjuger de son existence et des rares jeunes femmes qui se distinguent par leur style et thématiques et s’essayent parfois avec succès dans cet exercice. Une nouvelle génération de femmes écrivaines émergent au fil des décennies et on peut dire qu’elles n’ont jamais été aussi proche des soubresauts de leur société étant souvent les victimes expiatoires de leur époque avec son lot de tourmentes, de contradictions et de drames. Elles avancent bien sûr d’un pas incertain ignorant jusqu’où ira la lutte pour leur émancipation mais une chose est pourtant certaine avec le temps, elles gagnent un peu plus de place selon des formes d’expression variés et une langue d’écriture qui oscille entre le français et l’arabe. Elles sont en tout cas déterminées à aller jusqu’au bout du défi relevé et remporter une bataille encore un peu plus serrée qu’autrefois puisqu’elles ont épuisé les sujets et qu’elles veulent s’imposer coûte que coûte. Faisant montre d’une imagination sans cesse renouvelée et d’un imaginaire fécond, elles multiplient aujourd’hui les genres et les thématiques et s’ingénient à traiter avec brio des sujets brisant ainsi avec une belle audace les tabous, se montrant à la fois sensibles et généreuses pour des causes humaines, se référant à l’actualité dans sa réalité la plus crue. Ainsi travaillent-elles de leur plume les contenus parfois délicats mais également sur le versant de l’écriture, elles modèlent un peu plus leur style pour lui donner une dimension esthético-artistique tout en s’affranchissant de l’ordre moral pour s’affirmer en tant que citoyennes à part entière contribuant ainsi à l’émancipation de l’Algérienne et à l’éveil de conscience de son pays.



Ahlam, Zineb et les autres…



De toutes les femmes écrivaines qui ont une redoutable maîtrise de la langue arabe, on ne peut omettre de citer Ahlem Mostghanemi qui a commencé à écrire dans ce pays avant de faire une brillante carrière littéraire à l’étranger. La romancière a fait parler d’elle après plusieurs années d’absence lors de son passage à la dernière foire du livre d’Alger ainsi que lors d’une récente distinction internationale qui couronnait tous ses travaux d’écrivaine. Cette dernière avait connu la célébrité dans le monde arabo-musulman et sur le plan international avec la parution au Liban de son roman Dhakirat El Djassad (Mémoire d’un corps), un titre révélateur qui avait attiré un lecteur pas comme les autres : un certain Naguib Mahfoudh, prix Nobel égyptien, qui avait salué le livre comme une œuvre originale. Ahlem Mostghanemi s’y était livrée pas seulement corps et âme dans ce premier opus mais avec un véritable ton provocateur dans l’écriture que les écrivaines en langue arabe n’avaient pas encore osé faire pour railler la société fortement imprégnée de machisme et de mentalités rétrogrades : « Ahlem a laissé transparaître un avant-goût à travers ses poèmes qui ont incontestablement introduit beaucoup de changement dans le langage de l’écriture dans la texture de l’écriture féminine « écrit un critique littéraire à son sujet. Cette femme de lettres mondialement connue sur la scène littéraire arabe, est née en 1953 à Alger où elle a fait ses études universitaires avec un crochet sur une chaîne de radio, avant de regagner Paris où elle a présenté une thèse de troisième cycle sous la direction de Jacques Berque, intitulée « La femme dans la littérature algérienne ». Son premier recueil de poésie est paru en 1972 sous le titre Au havre de paix et son second à Beyrouth en 1976 sous le titre significatif Ecriture nue. Alors que notre écrivaine s’était envolée vers d’autres cieux, d’autres algériennes douées pour l’écriture ont continué dans cette voie dans leur pays, créant pour certaines des maisons d’édition, ce sont les plumes montantes de Zineb Laouedj, Rabia Djalti, Zakia Dik, Sarah Haider et d’autres encore qui poursuivent sur la même lancée leur travail d’écriture en se positionnant et en se confirmant comme écrivaines nouvelles. Toutes ces écrivaines, sans oublier celles anonymes qui n’ont pas eu la chance de se faire éditer, sont souvent des poétesses dans l’âme, passionnées par les vers mais en même temps résolument tournées vers les problématiques communes comme la démocratie, l’amour, la liberté et surtout le droit à l’expression et à l’initiative concertée pour faire œuvre utile et constructive et tout comme leur consœurs qui écrivent en langue française, elles mettent en évidence des réalités tristes pour répandre une parole d’espoir et usent dans leurs phrases de beaucoup de spontanéité, de franchise et de courage pour dire, se dire, dire les autres avec les mots de leurs univers propres. Elles écrivent leur amertume qui pèsent sur leur épanouissement et font parfois montre de philosophie, souvent de romantisme pour fuir dans une salutaire échappatoire, un présent amer et oppressant. Elles font toutes « partie d’une génération d’écrivaines, et d’une pléiade de poétesses profondément imprégnées des maux qui rongent la société, quêtant constamment un nouvel espace libéré du discours politico-religieux extrémiste, du machisme féodal, des carcans du passé …», poursuit le même critique qui ajoute plus loin : « Cette jeune génération insurgée contre les normes sclérosantes du passé comme en témoigne sa nouvelle poésie et qui se distingue par ses innovations du style, des formes, du contenu d’une esthétique en général liée charnellement au quotidien et vécu social, et où le corps de la femme, si souvent étouffé, est mis en valeur contrebalançant le tabou de la femme-objet, soumise et possédée. « Une femme qui écrit vaut son pesant de poudre », comme le proclamait si bien Kateb Yacine, on aurait tort de ne pas les prendre au sérieux lorsqu’elles se munissent de leur stylo pour battre la campagne. Depuis les années 1990 au jour d’aujourd’hui, les écrits des Algériennes continuent de défricher le réel en creusant le sillon d’une littérature dans une succession de thématiques en prise directe avec toutes les réalités de l’Algérie contemporaine puisant dans un souffle nouveau, la sève de leurs écritures à travers des enjeux essentiels que sont la libre expression, le statut et les droits des femmes, le choix de société. Ce sont des écrits porteurs d’espoirs, éminemment intéressants, images d’une époque, certains de ces écrits de jeunes auteures prédisent, à n’en pas douter, des plumes sûres d’écrivaines. Et le temps le confirmera peut-être et décidera des seules talents littéraires : « Car je crois que c’est aussi à travers la littérature qui ne soit pas seulement une littérature de témoignage direct mais qui passe, je dirai, vraiment par la littérature », écrit une universitaire algérienne reprenant à son compte une citation de Hayet Nina dans La nuit tombe sur Alger la blanche.

Lynda Graba

Bio express

Amèle El Mahdi : Née à Blida en 1956, professeure de mathématique et écrivaine. Elle a vécu dans plusieurs villes du sud algérien. Elle a collaboré au journal El Watan. Elle a écrit La belle et le poète (2012), Yamsel fils de l’Ahaggar (2014), Tin Hinan, ma reine (2014), Sous le pavillon des rais (2016). Son écriture exigeante est à la recherche de la précision, de la vérité des êtres, elle exhale un parfum de musique.

Hadjer Kouidri : Née en 1977 à Médéa, enseignante à l’école supérieure de journalisme. Elle se découvre très tôt une vocation pour l’écriture romanesque en langue arabe. Son roman Nawres Bacha a reçu en 2012 le 2e prix Tayeb Salih, du nom de l’écrivain soudanais considéré comme un grand auteur de la littérature arabe à l’instar de Taha Hussein. Dans un entretien accordé à El Watan, elle a déclaré : « L’écriture est une douleur réelle ». L’écrivaine reste cependant à l’affût de la nouveauté, de la fraîcheur et de la simplicité. Elle affirme que la réussite d’un livre dépend de la maturité de son auteur et que face au « mondialisme » dans la production romanesque le mieux est de conserver ses spécificités culturelles : « Nous pouvons frapper aux portes du monde avec nos propres valeurs », affirme-t-elle.

Rachida Hellal : Née en 1982 à Larbaâ Nath Irathen, elle suit un parcours scientifique au lycée puis décide de se consacrer aux sciences humaines. Elle suit d’abord un cursus d’archéologie à l’université d’Alger dont elle sort major de promotion.

En 2008, elle rejoint le muséum national de l’Histoire naturelle de Paris. Sa formation ne l’empêche pas d’avoir un goût prononcé pour la littérature. Elle est l’auteure entre autres de Nouvelles d’Adichar (2011), son premier recueil de nouvelles.

L. G.