Selon l’expert belge Eric David, les frappes américaines en Syrie sont : « Illégales »

Les frappes américaines contre une base de l'armée syrienne, en réaction à l'attaque chimique présumée sur la localité de Khan Cheikhoun, au nord-ouest de la Syrie, sont «illégales», au regard du droit international, a affirmé hier l'expert et juriste international belge, Eric David. «Les frappes américaines sont illégales, parce que le droit international n'admet le recours à la force que dans un cas de légitime- défense. Or l'intervention militaire américaine contre la Syrie ne répondait pas à ce cas de figure», a-t-il déclaré à l'APS. Selon cet expert, également président du Centre de droit international à l'Université libre de Bruxelles (ULB), «c'est l'article 51 de la Charte des Nations unies qui le prévoit». En effet, cet article de la Charte des Nations unies stipule qu'«aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime-défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales (...)». L'emploi de la force, a-t-il poursuivi, pourrait se justifier dans l'hypothèse où c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui l'autoriserait, conformément à l'article 42 et 48 de la Charte des Nations unies. L'article 42 de la Charte des Nations unies stipule, en effet, que si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 (mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée) seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. L'article 48 de la Charte des Nations unies énonce que les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. Ces décisions sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. Le professeur Eric David souligne, à cet égard, que «ne nous sommes dans aucune des ces deux hypothèses». En clair, l'intervention militaire américaine contre la Syrie ne répondait pas à un besoin de légitime-défense, et le pays ne disposait d'aucun mandat international de la part du Conseil de sécurité de l'ONU, pour mener une quelconque action en Syrie. Le président russe, Vladimir Poutine, a considéré d'ailleurs les frappes américaines contre la Syrie comme une «agression contre un État souverain», «en violation des normes du droit international», selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. La base d'El-Chaâyrate, dans la province de Homs, a été frappée, dans la nuit de jeudi à vendredi, par 59 missiles Tomahawk tirés depuis les navires américains USS Porter et USS Ross qui se trouvent en Méditerranée, ont annoncé des responsables américains. Selon le porte-parole de l'armée russe, Igor Konachenkov, seulement 23 missiles ont atteint la base d'El-Chaâyrate.

Les frappes américaines contre la Syrie répondaient à une attaque chimique présumée dans la province d'Idleb au nord-ouest de la Syrie, attribuée à l'armée syrienne par l'administration Trump et ses alliés. Mais le gouvernement syrien a démenti être à l’origine de la frappe chimique. (APS)