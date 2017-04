Attentat de Stockholm : 4 morts

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné «la violente attaque» perpétrée vendredi par un homme à bord d'un camion qui a renversé des passants dans le centre de Stockholm, en Suède. «Nous condamnons aujourd'hui la violente attaque à Stockholm. Notre sympathie va aux familles des victimes et à toutes les personnes affectées», a déclaré son porte-parole, dans une déclaration à la presse. M. Guterres a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a indiqué son porte-parole, ajoutant que «nous souhaitons que les responsables de l'attaque soient rapidement traduits en justice».

Un camion a foncé vendredi sur les piétons d'une rue du centre de Stockholm, avant de finir sa course dans la façade d'un grand magasin. Le bilan s'est alourdi à quatre morts, du fait qu'une personne blessée est décédée à l'hôpital. Le nombre de blessés s'est élevé à 15, ont indiqué des sources hospitalières citées par la télévision suédoise.



Un homme en garde à vue pour « acte terroriste »



Un homme soupçonné d'«acte terroriste» a été placé en garde à vue hier à Stockholm, au lendemain de l'attaque au camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés dans la capitale suédoise, a annoncé le parquet. Cet hommme est celui interpellé vendredi soir à Mrsta, une petite ville du nord de l'agglomération stockholmoise.

Ce serait un Ouzbek de 39 ans, sympathisant de l'organisation «État islamique», selon le quotidien Aftonbladet. Il est soupçonné «d'homicides à caractère terroriste», a précisé à l'AFP, la porte-parole du parquet, Karin Rosander, sans préciser s'il s'agit ou non du conducteur du camion.

Le parquet n'a pas apporté de détails sur son identité, mais son signalement correspond à celui d'un individu filmé sur les lieux de l'attaque et pour lequel un avis de recherche avait été émis. Un autre homme a été interpellé plus tard dans la soirée dans une banlieue de la capitale. Des sources policières citées par la télévision publique SVT ont évoqué une «connexion» possible entre les deux hommes.