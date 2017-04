Regard : Quand la ville se redresse

Alger se métamorphose, depuis quelque temps. Les habitants de la ville de Sidi Abderrahmane, tout comme ses visiteurs, ne peuvent que s’en réjouir, rien qu’à voir toutes ces équipes, à pied d’œuvre pour redorer le blason de la capitale et pourquoi pas, retrouver sa blancheur d’antan, perdue dans les dédales de la clochardisation, de l’oubli, aussi. Les rues, les trottoirs, les espaces verts et les façades de bâtiments font peau neuve, au grand bonheur des Algérois et ceux qui ont surtout eu l’occasion et le privilège de la connaître avant qu’elle ne change de visage et se transforme carrément en ville présentant des signes avancés de dégradation et de vieillissement. Alger, est carrément en chantier. Revêtement et consolidation de façades, réfection de trottoirs, élagage d’arbres d’ornement et réhabilitation de la ceinture verte de la ville, ajoutés aux projets d’extension de routes, au niveau de certaines communes, font désormais partie des priorités des premiers responsables de la capitale qui s’attellent à effacer les traces de la décadence. En effet, les travaux initiés, un peu partout, dans les quartiers d’Alger, laissent espérer une « renaissance » d’une ville qui a inspiré poètes, écrivains et chanteurs. Aujourd’hui, il existe une volonté manifeste de sauver Icosium pour lui permettre de retrouver son statut de capitale politique et économique du pays. Se réveiller un matin, sur un décor, autre que celui qu’on a l’habitude de voir est sans doute le rêve de tous les nostalgiques des vieux quartiers d’Alger qui sentaient le jasmin, le basilic et le thé parfumé à la menthe qui donnaient à la ville du charme et de la grâce. Une chose est sûre les Algérois ont hâtes de « lustrer » leur ville qui a certainement vu, des vertes et des pas mûres, au fil des années et il est temps qu’elle se redresse.

Samia D.