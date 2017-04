Nouvelle ville Ali-Mendjeli : Un centre de tri sélectif

Un centre de tri sélectif a été mis en service hier à la nouvelle ville Ali Mendjeli (El Khroub), l’une des grandes agglomérations urbaines de la wilaya de Constantine, a-t-on constaté.

Ce centre, premier du genre dans la wilaya, est d’une capacité de traitement de 2 tonnes de déchets secs par jour, a précisé le directeur de l’établissement de gestion urbaine de la nouvelle ville Ali-Mendjeli (EGUVAM), Mehdi Hini, initiateur de cette opération.

L’infrastructure aménagée à l’unité de voisinage (UV) 9, est équipée d’une machine à coupe qui sépare les déchets en fonction de leur dimension et de leur nature et de trois caissons de collecte et de recyclage de déchets, a indiqué le même responsable. Elle permettra, selon le même responsable, de trier les déchets secs provenant des 17 unités de voisinage (UV) de la ville Ali Mendjeli, rattachées en matière de collecte de déchets ménagers et solides à l’EGUVAM , a-t-il fait savoir, soulignant qu’une équipe de cinq agents a été mobilisée pour assurer le bon déroulement de cette opération, première expérience pilote à l’échelle locale.

Cette initiative vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des déchets ménagers tout en favorisant le recyclage des déchets secs dans cette ville totalisant 360.000 âmes, a affirmé la même source.

Un programme de sensibilisation et d’éducation citoyenne au tri sélectif lancé par le même établissement a ciblé jusqu’à présent plus de 600 commerçants de cette ville, a détaillé M. Hini, notant que cette opération se poursuivra les jours prochains en collaboration avec des représentants des comités et gestionnaires de quartiers ainsi que les établissements scolaires avec l’objectif « d’assurer l’adhésion des habitants et commerçants, notamment au procédé du tri sélectif ». La sensibilisation à la pratique du tri sélectif permet de changer le comportement des citoyens par rapport à la gestion des déchets ménagers et de diminuer le volume à enfouir dans les casiers du centre d’enfouissement technique (CET) de la zone de Bougherb, dans la commune d’Ain Abid (45 km sud-ouest de Constantine), et réduire le nombre d’équipes mobilisé pour la collecte et le transport des déchets depuis ces sites d’habitation.

Pas moins de 800 bacs à ordures en couleurs destinés à faciliter la collecte des déchets (restes alimentaires, plastique, carton) seront distribués à travers les 17 UV, a-t-on signalé à l’EGUVAM. (APS)