BAC : 15 minutes contre le stress

Afin d’aider les jeunes bacheliers à surmonter les répercutions négatives du stress, l’Organisation nationale des associations pour la sauvegarde de la jeunesse (ONASJ), a organisé, hier matin, aux Sablettes à Caroubier, la 10e session de thérapie de groupe pour un bac sans stress qui consiste en une séance de 15 minutes de relaxation sur fond de musique romantique mais aussi une série d’exercices de détente pour évacuer tout stress et angoisse.

Au cours du lancement de cette opération thérapeutique qui s’étalera jusqu’à la fin du mois de mai à raison de deux séances par semaine (vendredi et samedi), vise à « aider les candidats au baccalauréat à surmonter les répercussions négatives du stress et les aider à apprendre les techniques de concentration face à la peur qui influe négativement sur leur forme physique et psychique », explique M. Abdelkrim Abidat, initiateur de la thérapie, expert consultant international, chargé de la prévention de proximité en milieu juvénile et président de l’ONSJ. Il a précisé à cet effet que « 85% des candidats au bac qui ont suivi la thérapie de groupe pour un bac sans stress ont eu leur examen, et ce depuis 2008 », a déclaré hier à Alger, a-t-il déclaré. Un nombre de participants qu’il qualifie d’ailleurs de «record».

Issus des wilayas du Centre et accompagnés de leurs parents, ces élèves ont eu droit à une préparation psychologique leur permettant de gérer le stress, le trac et la phobie de l’examen. « Nous avons essayé de faire comprendre aux élèves ce que c’est une volonté en conditionnant le cerveau avec des pensées positives. Nous leur avons aussi appris à mieux gérer leur respiration et à se concentrer grâce à une musicothérapie », explique l’organisateur. Même les parents ont bénéficié d’une « guidance » afin de les « orienter notamment sur la gestion de leur angoisse », a-t-il ajouté.

M. Abidat a indiqué que « cette thérapie initiée depuis 2008, à ce jour a donné ses fruits. Une thérapie qui consiste à créer la confiance dans l’esprit des jeunes, en leur apprenant comment gérer leur temps et leur angoisse le jour « J ».

Selon lui, l’année dernière 5.200 jeunes ont bénéficié de cette thérapie. « Le principe et d’apprendre aux jeunes de dire qu’on va réviser et non apprendre. Ce sont des groupes de 20 candidats aux Bac venant de Chlef, Ain Defla, Alger, Médea, Boumerdès et de Tizi-Ouzou qui assistent aux séances de chaque samedi jusqu’au jour du Bac», a expliqué M. Abidat avant d’ajouter : « pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer, on a préparé 70.000 CD qui seront distribués aux associations dans les wilaya. »

L’expert a souhaité l’implication du ministère de l’Education dans cette opération afin de faire bénéficier l’ensemble des bacheliers à travers le territoire national.

M. Abidat a expliqué que « cette l’opération pilote est encadrée par 50 jeunes universitaires, à savoir, des médecins, des sociologues et psychologues venant de l’ANEM. Egalement un psychobus qui sera animé avec une équipe sera installé dans les centres d’examens afin d’assister les élèves après les examens. »

Wassila Benhamed