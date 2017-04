Algérie – France : Dialogue régulier

La dynamique imprégnée aux relations algéro-françaises, sous la haute autorité des Présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, est appelée à se poursuivre après la fin du quinquennat du Président français.

C’est l’un des messages que le Premier ministre Bernard Cazeneuve a tenu à transmettre, lors de la conférence de presse animée conjointement avec M. Abdelmalek Sellal, à l’issue de sa visite de travail et d’amitié de deux jours. «Je veux dire aux Algériens, au nom du peuple français, que quels que soient les résultats des échéances électorales à venir, la coopération que nous avons engagée ensemble, au cours des cinq dernières années, se poursuivra», a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’«elle se poursuivra dans tous les domaines sur lesquels nous avons décidé d’agir ensemble». Pour sa part, le Premier ministre Abdelmalek sellal a indiqué, en réponse à une question sur la position de l’Algérie par rapport à cette prochaine élection, que «l’Algérie a toujours travaillé avec celui que le peuple français désigne», précisant que «l’essentiel est d’améliorer les relations entre les deux pays, quel que soit le Président élu», et même, ajoute-t-il, si l’Algérie souhaite l’élection de celui qui «est le plus proche de nous», il n’en reste pas moins vrai que «celui qui viendra sera le bienvenu».



« Travailler avec celui que le peuple français désigne. »



Ceci pour l’avenir. Quant au présent, les deux conférenciers ont tenu à souligner la «densification et l'amplification sans précédent des relations bilatérales dans tous les domaines», depuis, notamment, la seconde visite effectuée à Alger par le Président François Hollande. Ainsi, a déclaré Bernard Cazeneuve, «mon déplacement en fin de quinquennat est l’occasion de dresser le bilan d’une période absolument exceptionnelle».

Il en voudra pour preuve, la centaine de visites qui ont permis, au plan politique, de «nourrir constamment cette relation». De même que seront rappelés les mécanismes spécifiques mis en place et destinés à développer les relations bilatérales dans le domaine économique. Le Comité intergouvernemental de haut niveau, qui s’est réuni à trois reprises, et le Comefa, dont la quatrième session est prévue durant le deuxième semestre 2017, ont permis d’accroître considérablement la coopération bilatérale, est-il souligné.



« Finalisation du dossier Peugeot PSA avant fin 2017. »



L’implantation en Algérie de quelque 450 entreprises françaises, la création de milliers emplois, la présence de nombreux cadres français, la concrétisation des projets de partenariat, à l’instar de celui de Renault, et la finalisation, avant la fin de l’année, du projet Peugeot PSA, sont autant de «preuves» mises en avant pour démontrer l’excellence de la relation économique. «L’usine Renault a commencé sa production avec 20.000 unités, et, aujourd’hui, elle produit 60.000 unités», a indiqué Abdelmalek Sellal. Toutefois, a tenu à préciser le Premier ministre, «il ne suffit pas de ramener des véhicules en pièces détachées et de les monter ici en Algérie, pour inonder le marché». De même, a-t-il précisé, si la France est le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie, «nous considérons que cela est insuffisant. C’est pourquoi, a ajouté M. Sellal, «on s’est mis d’accord pour renforcer l’investissement».



« Le nombre de visas a doublé en 4 ans. »



Sur le point des échanges personnels, rappelle, pour sa part, son homologue français, «des efforts considérables ont été déployés». Il en voudra pour exemple, le doublement en 4 ans du nombre de visas accordés. Il est passé de 210.000, en 2012, à 410.000, en 2016. Idem pour le nombre d’étudiants en France. De 3.600, en 2012, il est passé à 7.400, en 2016. Pour M. Cazeneuve, «les échanges humains sont particulièrement fondamentaux ; ils sont le ciment de la relation entre les deux pays». Ce sont, selon lui, quelques exemples qui montrent comment «depuis 5 ans, une nouvelle page de notre histoire commune a pu être inscrite».

Confiant en l’avenir, il ajoute : «Nous allons reconstruire une relation entre nos deux pays franche, forte et durable», précisant que «les grands projets qui sont sur le point d’aboutir vont permettre à la France, qui est le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie, de montrer toute la confiance qu’elle a dans l’avenir de l’Algérie et de l’accompagner mieux encore dans son effort de diversification économique». Et, dans cette optique, l’Algérie sait ce qu’elle veut. Rappelant que tous les obstacles et contentieux qui entravaient les relations entre les deux pays ont levés et réglés, à l’instar de celui qui opposait Sonatrach à Total, M. Sellal dit que dans le cadre de la nouvelle politique de diversification économique, l’Algérie a décidé de développer les secteurs de la pétrochimie et des énergies renouvelables. «Aujourd’hui, pour l’avenir, il y a de nouvelles perspectives», a-t-il déclaré.



Mises en place des licences d’importation



Le sujet des licences d’importation, auxquelles l’Algérie a eu recours pour limiter ses importations, a été évoqué, par le Premier ministre, M. Sellal. À ce sujet, il dit que «c’est une loi dont l’objectif n’est pas d’arrêter les importations», mais au regard de la chute drastique des recettes pétrolières, estimées à plus de 70%, les autorités étaient «dans l’obligation de restreindre certaines importations, et d’importer selon ses capacités». D’autant, a-t-il assuré, qu’en dépit du choc pétrolier qui dure depuis trois ans, l’Algérie est restée «totalement désendettée», affirmant par ailleurs qu’elle le restera.

«Nous n’allons pas nous endetter», s’est-il engagé, «après ce que nous avons vécu dans les années 1990, où nous avons été obligés d’aller au réajustement, ce qui a créé chômage et résurrection de l’islamise et du terrorisme». Pour M. Sellal, plus «jamais, on ne sera dans cette situation». Pour ce faire, a-t-il annoncé, «on prendra nos précautions». Il ajoute que «le peu de dettes qui existent est le fait de privés». Toutefois a-t-il rassuré, «les licences ont été introduites pour certains produits industriels et quelques produits agricoles». Soit 27 produits sur les 50.000 positions tarifaires importées par l’Algérie. De son côté, son homologue français dit que «nous comprenons la volonté de l’Algérie de limiter ses sorties de devises et de maîtriser ses importations». Selon lui, «c’est une préoccupation normale, une préoccupation saine d’un pays». Il a souhaité toutefois que «les opérateurs économiques puissent disposer de prévisibilité et de transparence par apport aux règles qui sont susceptibles d’être définies souverainement et normalement dans le respect de l’accord d’association avec l’Union européenne».



« L’Algérie est un pays bien dirigé. »



Évoquant la situation générale du pays, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a déclaré, devant son hôte français et les journalistes présents à la conférence animée jeudi au palais du Gouvernement, que «l’Algérie est un pays bien dirigé». Et qu’«il y a quelqu’un qui est à la barre qui s’appelle le Président Abdelaziz Bouteflika».

Il ajoute : «Je ne fais rien, je ne décide de rien sans le lui demander. Nous avons des institutions qui fonctionnent.» Il en voudra, notamment pour preuve, «le Parlement, dont la chambre basse sera renouvelée le 4 mai prochain, à l’occasion de la tenue des élections législatives et l’institution militaire, garante de la sécurité du pays et qui combattra le terrorisme jusqu'à son éradication totale». Il a indiqué aussi que l'Algérie a pu «préserver sa stabilité, alors que des think tanks étrangers prédisaient une explosion sociale après la chute des prix du pétrole». C’est un scénario qui ne se produira pas, selon lui. «Nous sommes un pays stable qui avance correctement, et nous avons réussi à préserver la stabilité du pays; alors que nous avons plusieurs frontières au rouge», a-t-il ajouté.



Questions régionales : le point sur la Libye et le Mali



La visite de Bernard Cazeneuve en Algérie a permis aux deux parties de faire le point sur les grandes crises régionales, Libye et Mali notamment. «Nous avons échangé sur les moyens nécessaires de renforcer notre coopération de sécurité afin de lutter contre le terrorisme et ses réseaux», a indiqué le Premier ministre français. D’autant, a-t-il estimé, que «dans ce domaine, nous sommes confrontés aux mêmes défis et aux mêmes menaces». Selon lui, «la France a besoin de l’Algérie, et l’Algérie a besoin de la France».



Archives algériennes détenues par la France : « Excellente collaboration entre les deux pays. »



La question des archives a été également évoquée par le Premier ministre français. À une question sur la restitution des archives algériennes détenues par la France, Bernard Cazeneuve dit que «sur ce sujet, comme sur tous les sujets sensibles, nous avons la volonté commune d’avoir des démarches qui rapprochent, des propos qui apaisent. Il y a une excellente collaboration entre les deux pays». et de préciser que «la France a restitué l’intégralité des archives précoloniales de l’époque ottomane, qu’elle détenait, et s’est engagée à restituer toute archive de ce type qu’elle pourrait trouver à l’avenir».

M. Cazeneuve ajoute que «c’est un engagement qui sera tenu». Pour ce qui est des archives de la période coloniale, le conférencier réplique que «l’essentiel des archives établies par l’administration françaises sont accessibles pour la raison que le délai 50 ans au bout duquel elles peuvent être consultées a expiré». «C’est un processus bien engagé, duquel on parle en toute transparence et en toute franchise, et au bout duquel on doit aller ensemble», a-t-il conclu.

Nadia Kerraz

Recueillement à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération

Le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, s’est recueilli, jeudi au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, M. Cazeneuve a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération. Le Premier ministre français a, par la suite, effectué une visite au Jardin d'essai d'El-Hamma, où il a reçu des explications sur les différentes espèces et types de plantes que recèle le jardin. Au terme de cette visite, M. Cazeneuve a signé un livre d'or, dans lequel il a écrit : «C'est avec un immense bonheur que je découvre à Alger le Jardin d'essai d'El-Hamma. Un espace exceptionnel de beauté, une collection rare d'espèces variées.»



Virée touristique à la basilique

Notre-Dame-d’Afrique et à La Casbah



M. Bernard Cazeneuve, a effectué, jeudi après-midi, une virée touristique à Alger, en se rendant à la basilique Notre-Dame-Afrique, puis à l'antique cité algéroise, La Casbah. Accompagné, notamment du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, du président de l’Assemblée nationale française, Claude Bartolone, de l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, et du président de l'Association d'amitié France-Algérie, Jean-Pierre Chevènement, l'hôte de l'Algérie et la délégation l'accompagnant ont eu des explications sur ce lieu de culte. Caractérisée par une esthétique remarquable, cette basilique, inaugurée en 1872, est un véritable bijou architectural, avec ses différentes façades et son dôme superbement sculpté. Des renseignements leur ont été également fournis sur les travaux de réfection entrepris de 2007 à 2010. Après la Basilique, M. Cazeneuve s'est rendu à La Casbah. Il y a arpenté ses étroites dédales et pris connaissance des caractéristiques de son bâti, ainsi que des différents métiers artisanaux qui y sont perpétués de génération en génération, tels que la dinanderie, la sculpture sur bois et autres. Après cette visite touristique, M. Cazeneuve s'est rendu à l'aéroport Houari- Boumediene, où il a été salué à son départ par le Premier ministre Abdelmalek Sellal et des membres du gouvernement.