Solidarité : La Radieuse et Antar Yahia auprès des personnes âgées

Fidèle à ses traditions de soutien et de solidarité, l’association Radieuse présidée par Chafi Kada accompagné par l’ex-international Antar-Yahia ainsi que Haddou Moulay, Benzerga et Mezouar et le représentant de Mobilis Said Kouachi, se sont rendus aux centres des personnes âgées et des enfants abandonnés de Hai Salama à Oran. La Radieuse, dans le cadre de cette visite de solidarité, a remis un bus et une aide financière. Pour leur part, les coéquipiers d’Antar-Yahia ont remis des vêtements et des produits d’entretien à ces personnes déshéritées.

Cette petite manifestation de soutien s’est déroulée dans un climat plein d’émotion.

L’ex-capitaine de l’équipe nationale de football, Antar-Yahia, au nom de ses camarades, a souhaité que les enfants n’abandonnent pas leurs parents, lesquels ont consacré leurs vies pour les élever et les éduquer. «Nous remercions l’Etat algérien et les staffs médicaux et administratifs pour les efforts qu’ils déploient dans leur noble mission».