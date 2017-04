Insertion sociale des handicapés : davantage d’efforts

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a insisté sur la nécessité de consacrer davantage d’efforts pour favoriser l’insertion sociale des personnes à besoins spécifiques. « L’insertion sociale de ces personnes et leur offrir les meilleurs services de formation et d’accompagnement exigent de mieux les connaître et une solidarité permanente dans le cadre du programme du gouvernement », a ajouté la ministre lors de l’inspection des établissements relevant de son département. Mme Meslem a fait état de la conclusion d’une convention avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels pour accompagner les centres spécialisés à qualifier au travail leurs pensionnaires. Elle a également indiqué que le dossier des contrats de travail à durée limitée pour handicapés arrivés à terme se trouve au niveau des services du Premier ministre où une commission a été chargée d’étudier ce dossier. La ministre a indiqué qu’un dictionnaire de la langue des signes sera prochainement mis à la disposition des sourds-muets. Elle a également fait état d’une étude conjointement menée par le ministère de l’Education nationale pour examiner la possibilité des élèves sourds-muets de passer du palier primaire à celui du moyen sur la base de la moyenne annuelle et non pas des résultats de l’examen de fin de cycle primaire. La ministre a appelé à établir des statistiques des couches démunies et des personnes à besoins spécifiques nécessaires pour arrêter les programmes du gouvernement et dispenser des services efficients et ciblés.

Ceci, a-t-elle ajouté, impliquera tous les ministères dans le cadre de l’engagement du gouvernement et du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Mme Meslem a inspecté durant sa tournée le foyer pour personnes âgées dans la commune d’El Aouana, l’école des enfants sourds-muets, le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux et le centre pour enfants autistes.

Elle a procédé, à l’occasion, à la distribution de 5 bus pour le ramassage scolaire des écoliers des localités reculées avant d’honorer le jeune Bessam Bourahli, lauréat du championnat arabe de la mémoire, et d’inaugurer le réseau d’alimentation en gaz naturel de 60 foyers de la commune d’El Aouana.