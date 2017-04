Ministères du commerce et de l’agriculture : ensemble contre les pratiques illicites

Un appel unanime pour une démarche participative pour la protection de l'économie contre la fraude et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens a été adressé, jeudi à Alger, à l’ouverture du séminaire national sur le contrôle économique.

Les ministères du Commerce et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont signé jeudi, en marge du séminaire national sur le contrôle économique, une convention portant création de brigades mixtes. Mission principale : contrôle commercial pour veiller au respect de la réglementation en vigueur. Ces brigades prochainement opérationnelles, comme l’a précisé le ministre du Commerce par intérim, seront composées d'agents de contrôle des deux secteurs, auxquels est confié la mission de contrôle sur terrain au niveau des marchés et des commerces et veiller au respect de la réglementation en vigueur en termes de qualité et de prix. S’ajoutent d’autres brigades multisectorielles de contrôle, ainsi que les 10.000 agents relevant du ministère du Commerce. Ces mesures s’inscrivent dans la détermination du pouvoir public de préserver le pouvoir d’achat du citoyen. Passant au peigne fin les efforts consentis ces dernières années par le gouvernement, M. Tebboune cite l’exemple du programme du département du commerce. Résultat : recrutement de 7.000 agents diplômés des universités dans le cadre du système de contrôle et l'acquisition de 555 véhicules pour permettre aux agents de couvrir tout le territoire national.

En marge de cette rencontre nationale, M. Tebboune, devant un parterre de journalistes, explique que la nouvelle stratégie pour réguler le marché et lutter contre la hausse des prix, vise à protéger l'économie nationale et à préserver le pouvoir d'achat des citoyens. D’un ton solennel, il trace des «lignes rouges» aux commerçants spéculateurs et aux fraudeurs, leur signifiant clairement l’interdiction de «récupérer les taxes et impôts pris en charge par l'Etat dans le cadre des subventions pour les mettre dans leur poche».



Dépassement des commerçants : un numéro vert lancé à partir du 15 avril



À ces pratiques qu’il qualifie d’«immorales», Tebboune promet une lutte sans merci, précisant que des mesures coercitives pouvant aller jusqu’à l’introduction en justice «seront prises en leur encontre». À ce sujet, le ministre annonce qu’un numéro vert sera lancé à partir du 15 avril pour permettre aux citoyens de «signaler tous les dépassements enregistrés par les commerçants». Enchaînant, Tebboune explique que les communications des citoyens seront orientées vers le centre régional le plus proche et promet que les équipes d'intervention mobilisées à cet effet interviendront «rapidement», et prendront par la suite les mesures nécessaires à l’encontre du commerçant contrevenant (procès-verbal, fermeture du local ou soumission du dossier à la justice).

Interrogé sur la hausse du prix de la pomme de terre, le ministre précise qu’elle est injustifiée car elle résulte de la spéculation. Pour réduire les prix, des mesures pour approvisionner les marchés en quantités importantes de ce produit ont été entamées. Pour d’autres produits de large consommation, le ministre indique qu’il n’y a pas de raison que les prix flambent durant le Ramadhan.

Dans son allocution, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a relevé que la mission de contrôle économique est «l'affaire de tous, de l'agent de contrôle jusqu'à l'appareil judiciaire, garant des droits et un rempart face aux contrevenants, conformément à la loi». En terme de chiffres, M. Tebboune a annoncé que les services de contrôle relevant du ministère du Commerce ont effectué plus de 1,5 million d'interventions, à l’issue desquelles ont été relevées 220.000 infractions. Les mêmes services ont dressé 204.000 procès de poursuite judiciaire et 16.000 fermetures administratives. Un autre chiffre a été annoncé par le ministre concernant les achats non facturés qui s'élèvent à 59 milliards de dinars.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, quant à lui, a fait savoir que ses services redoublent d’efforts àfin de contribuer à la régulation du marché national. En tête des priorités, figure l’impérative conformité des produits et des prix pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen et protéger l'économie nationale. En coordination avec les différents secteurs tels que la Santé, le Commerce et l'Intérieur, le département de l’Agriculture compte garantir une meilleure gestion et un approvisionnement durable et équilibré du marché national. Quant au ministre délégué auprès du ministère des Finances, chargé de l'économie numérique et la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, il a précisé que la politique de numérisation de son département ministériel «renforce le contrôle pour protéger l'économie nationale». Et d’ajouter : «l’Algérie avance à pas sûrs vers la civilisation numérique», annonçant la mise en œuvre d’une stratégie nationale qui sera axée, entre autres, sur la bonne gouvernance et la sécurité numérique et économique.



Promouvoir une économie diversifiée et solidaire



Pour sa part, le représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a révélé qu'un projet global est en cours d'élaboration ayant pour objectif le renforcement du rôle des collectivités locales dans le contrôle de l'économie, la lutte contre le marché parallèle, l'évasion fiscale et le commerce illégal dans les régions frontalières. Et rappelle la fermeture de 1.059 points de vente illégaux et l'insertion de 35.000 jeunes dans les marchés de proximité. Mettant en relief la nécessité de poursuivre la lutte contre le commerce parallèle, Hocine Mazouz dira que la finalité est de promouvoir une économie nationale diversifiée et solidaire. Pour ce faire, il trouve judicieux, voire impératif, d’unifier les techniques de contrôle. A tour de rôle, les représentants du ministère de la Santé et des Affaires religieuses ont rappelé, d’une part, les efforts liés à la lutte contre les médicaments et les produits pharmaceutiques contrefaits, et de l’autre, l'importance de la sensibilisation des citoyens aux dangers de la fraude en faisant prévaloir les préceptes de

l'Islam.

Intervenant lors de cette rencontre, le représentant du Commandement de la gendarmerie nationale a indiqué que en 2016, 5000 affaires de trafic ont été traitées avec l'arrestation de 1.800 personnes impliquées. Et de souligner que l’approche multidimensionnelle basée sur la sensibilisation, la formation des agents dans le domaine économique, a été adoptée par les services de la gendarmerie. Le tout s’inscrit dans la détermination des brigadiers verts d’apporter leur assistance pour lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

Le représentant de la Direction générale de la Sûreté nationale, lui, évoque une «stratégie anticipative» pour contribuer à la protection de l'économie nationale, rappelant, entre autres acquis, la création de services spéciaux de la police économique pour lutter contre toute forme de crime économique, l'ouverture de laboratoires spécialisés pour assurer le contrôle des produits contrefaits.

Fouad Irnatene