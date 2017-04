Coopération algéro-française : nouvel élan ?

Il y a assurément beaucoup de valeur ajoutée qui s’intronise en «maître-mot» dans l’évaluation des rapports bilatéraux algéro-français, à l’issue de la visite du Premier ministre, Bernard Cazeneuve, en Algérie.

La visite de deux jours de M. Bernard Cazeneuve en Algérie, quand bien même intervenue en fin de mandat du Président Hollande, s’est traduite par la signature d’une dizaine d’accords de coopération. De quoi certifier de l’intérêt sans cesse grandissant que s’accordent les deux Etats, l’Algérie et la France, déterminer l’une comme l’autre à insuffler à nouvel élan à leurs relations bilatérales.

Pour l’Algérie, cet élan est parfaitement adapté à sa politique nationale de diversification économique, comme l’a souligné clairement le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, lors de la conférence de presse conjointement animée avec son homologue français, jeudi, au Palais du Gouvernement. M. Bernard Cazeneuve dont le pays s’apprête à organiser une élection présidentielle a assuré quant à lui que «quoi qu’il en sera du nouveau locataire de l’Elysée, l’Algérie restera un partenaire stratégique».

À l’évidence, son propos a valeur d’engagement quant à l’aboutissement, soit la consécration de dix accords tout juste évoqués et qui ont trait principalement aux secteurs des énergies et des énergies renouvelables, l’agroalimentaire, les transports, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Le premier de ces accords est à caractère intergouvernemental : il s’agit de la convention-cadre relative aux Instituts des Sciences et technologies appliquées (ISTA) et portant sur le projet de création en Algérie d’une « formation professionnalisante » suivant le modèle français et qui s’est déjà matérialisée par la réalisation de sept instituts universitaires ISTA dans les wilaya de Ouargla, Bouira, Oum El- Bouaghi, Constantine, Tlemcen, Oran et Blida.

L’accord intergouvernemental signé ce jeudi par le SG du ministère des Affaires étrangères, M Hassan Rabehi, et l’ambassadeur français en Algérie, Bernard Emié, permettra de développer au mieux ces nouvelles structures universitaires en favorisant, d’une part, l’insertion professionnelle des diplômés tout en s’assurant, d’autre part, de relever le défi de l’employabilité des jeunes algériens, estimé comme l’un des axes prioritaires de la coopération algéro-française dans le domaine de l’enseignement supérieur. En vertu de cet accord, il est question aussi d’optimiser les programmes de formation en lien avec les entreprises et encourager le transfert de technologies.



Convention de financement d’1,5 million d’euros



Le second accord paraphé a trait à une convention de financement entre l’Algérie et l’Agence française du développement (AFD). Une instance qui intervient, faut-il le souligner, depuis un demi-siècle dans divers secteurs, à la faveur des relations entre l’Algérie et la France.

Ladite convention qui a été signée par Abdelhak Bedjaoui, DG des relations économique et financières extérieurs (DGREFE) du ministre des Finances et Rémy Rioux, DG de l’Agence AFD, vise à « ré-abonder le Fonds d’étude et de renforcement des capacités ( FREC) à hauteur de 1,5 million d’euros », indique t-on.

Il permettra de financer les études et les préparations de projets nécessaires au développement du nouveau modèle de croissance économique de l’Algérie, principalement dans les domaines de la transition énergétique, du transport et de la diversification économique.

Le troisième accord se rapporte à la Lettre d’intention entre le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives(CEA) et le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER). L’objectif gagé est la mise en place d’un cadre adapté au développement d’une coopération durable en matière d’expertise, y compris dans les domaines de l’énergie solaire, de l’efficacité thermique et de l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques.

Une autre Lettre d’attention à fait l’objet d’un 4e accord entre l’Université Aboubaker-Belkaid de Tlemcen et l’université de

Rennes 1, et ce, en vue de favoriser les échanges des étudiants, chercheurs et doctorants.

Le 5e accord porte sur la création d’un centre de formation de la plasturgie à Blida, le premier du genre en Algérie. Cet accord a fait l’objet d’une Déclaration d’intention entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l’Enseignement supérieur, le Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja, l’entreprise Billion et le lycée Arbez Carme D’Oyonnax.

Un protocole d’accord en vue de la création, en Algérie, d’une unité de production de postes électriques moyenne et basse tensions ainsi que d’armoires de protection de pour le système de protection de commande à fait l’objet d’un 6e accord signé entre Schneider Electric et la société Elec El Djazair.

Le 7e concerne le Mémorandum de coopération entre la Snvi, Cital et Alstom Transports afin de mutualiser les compétences des trois entreprises.

La création d’une société commune de droit algérien pour la production de mayonnaise a fait l’objet d’un protocole de synthèse entre le français Lesieur et le Groupe algérien Djadi, signataires de la 8e coopération.

Le suivant, le 9e, matérialise la Convention d’assistance à maitrise d’ouvrage entre le groupe algérien SIM et le groupe français Avril. Le 10e et dernier accord paraphé a trait au partenariat entre le Groupe Agrodiv et la société française Lesaffre dans le domaine de la production de levure .

Karim Aoudia