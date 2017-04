Formation professionnelle - Lafarge-Holcim Algérie : de nouvelles filières

En marge de la tenue de la 13e édition du Séminaire technique sur la construction, sur le thème «Le béton, face aux enjeux de la construction», devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les différents acteurs de la construction en Algérie, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a signé, jeudi à l’hôtel El-Aurassi, avec le groupe Lafarge-Holcim Algérie, un accord de partenariat afin de former des nouveaux stagiaires et des formateurs algériens dans les nouvelles techniques et technologies utilisées dans le bâtiment et le béton.

À l’issue de la cérémonie de signature entre les deux parties, la représentante du ministère, Ouardia Khaldi, directrice de l'orientation, des examens et de l'homologation au ministère, a souligné, dans son intervention, que «les nouveaux stagiaires vont bénéficier des dernières formations et techniques du béton qu’utilisent les leaders de la construction dans le monde». L’objectif d’un tel accord est, selon elle, de «répondre à la demande du marché de l'emploi en Algérie, au moment où l'économie nationale traverse une conjoncture particulière». Et d’ajouter que très prochainement, des groupes de travail devront se rencontrer avec des représentants de Lafarge-Holcim, pour «revoir le programme national de la formation dans le bâtiment et les techniques du béton». La responsable précise également que les formateurs et les professeurs de la formation professionnelle bénéficieront, à leur tour, de «stages d'immersion dans les laboratoires de Lafarge-Holcim», pour découvrir toutes les facettes des nouvelles techniques. La rencontre, qui s’est déroulée sur le thème «Le béton, face aux enjeux de la construction», a réuni des experts et des architectes qui ont débattu de la question des nouvelles solutions de construction et de la conception parasismique, avec l'utilisation avancée du béton.

Cette 13e édition est rehaussée par les représentants des pouvoirs publics, les acteurs clefs du secteur et des intervenants de rang international.

Deuxième matériau le plus utilisé dans le monde après l’eau, le béton ne cesse de se réinventer et d’apporte de nouvelles réponses aux challenges du 21e siècle», ont, dans ce contexte, tenu à préciser les experts en travaux publics présents à cette rencontre. Pour sa part, Jean-Jacques Gauthier, PDG de Lafarge-Holcim Algérie, a déclaré que l'entreprise devrait augmenter sa production de ciment de 16%, cette année, par rapport à 2016, ce qui devrait grandement contribuer à faire baisser sensiblement la facture d’importation. Lafarge-Holcim Algérie possède deux cimenteries à M'sila, à Oggaz (Mascara) et à Cilas à Biskra, en partenariat avec le groupe industriel Souakri, pour une capacité totale de 11,5 millions de tonnes/an. Elle gère également, avec le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica), la cimenterie de Meftah, avec une capacité de production de 1,5 million de tonnes. Lors de cette journée technique, Dominique Marrec, célèbre architecte européenne, a eu à témoigner sur les dernières réalisations et prouesses techniques en matière de construction, avant de livrer des réflexions sur les apports du béton face aux enjeux esthétiques.

De son côté, Hamid Afra, directeur de recherche, directeur du CNERIB, a mis en avant l’évolution et les performances parasismiques des différents systèmes constructifs en béton armé utilisés en Algérie et dans le monde. Trois ateliers ont également été organisés autour des thèmes importants dans la construction, à savoir «Construire blanc», «Solutions esthétiques : Bétons décoratifs Artevia» et «Solutions industrielles & Routes : Dallage industriel, Solutions route».

Ces ateliers visent à favoriser les échanges sur les différentes expériences entre tous les acteurs au service de la construction : entreprises de réalisation, pouvoirs publics, industriels, entrepreneurs, architectes, ainsi que le réseau académique. Par la même occasion, Lafarge-Holcim Algérie a annoncé l'attribution du grand prix d'architecture qu'elle a organisée conjointement avec l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme EPAU à l'étudiant Khelifi Mohamed Zakaria, pour son projet «Growth Tower». Les prix ont été décernés, mercredi soir, lors d’une cérémonie conviviale à l’hôtel El Aurassi.

Mohamed Mendaci