Factures de l’Algérienne des eaux : L’e-paiement opérationnel

L'Algérienne des eaux (ADE) vient de rendre opérationnel le système de paiement en ligne de ses factures au profit des abonnés de 46 wilayas.

Cette application, qui intervient après la signature d’un partenariat avec la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr), en décembre 2016, permet, désormais, à tout porteur d'une carte interbancaire (CIB), de procéder au paiement à distance de sa facture d'eau à travers le site web de l'ADE «www.ade.dz», grâce au système interbancaire. Pour le moment,18 banques sont concernées par ce payement, tandis qu’il y aura d’autres qui vont offrir le même service.

«Simplifier» est, depuis des années, le mot d’ordre dans toute action entreprise par le gouvernement en matière de gestion du service public. En quelques années, beaucoup a déjà été fait, pour faciliter la vie quotidienne des citoyens, bâtir une relation de confiance, entre l’Administration et ses usagers, et favoriser un gain collectif de temps et d’argent. Ainsi, l’amélioration, la modernisation des services publics, la qualification de la ressource humaine à même d’améliorer les différentes prestations administratives pour les citoyens, figurent parmi les instructions transmises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Des instructions que le gouvernement s’attelle à réaliser sur le terrain, à travers des engagements visant le rapprochement du citoyen de l’Administration. Ainsi, l’algérienne des eaux accompagne cette politique à travers cette démarche entreprise récemment. La mise en œuvre de cette convention, eu égard au volume important des transactions escomptées, donnera certainement «un nouvel élan» et une «large dimension» au paiement électronique en Algérie. Cette initiative, qui vise la promotion et la généralisation auprès de l'ensemble des citoyens de nouveaux instruments de paiement sécurisés, s'inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques des pouvoirs publics visant la consolidation du processus de réforme et de modernisation du système bancaire et financier.

Inscrite au titre du plan global de modernisation de l’ADE, elle n’en compte pas moins faire de cette initiative un instrument privilégié pour améliorer les prestations offertes au public, et surtout leur éviter les désagréments rencontrées au niveau des caisses. Cette entreprise publique a décidé de s'orienter vers le paiement par carte CIB comme nouveau mode de règlement, après avoir franchi l'étape du paiement par encaissement aux bureaux de Poste, dans le but de diversifier et de moderniser les modes de règlement des factures.

Le client n’aura plus besoin de se déplacer, et pourra effectuer ses règlements par téléphone ou carte bancaire, cela en plus de l’apport de ce mode de paiement sur la qualité de service. Il faut rappeler, dans ce contexte, les efforts fournis, ces dernières années, par les travailleurs de l’ADE, notamment en termes de multiplication des modes de paiement, dont la mise en œuvre a soulagé les points d’encaissement, réduit les retards de règlement et facilité la tâche aux usagers.

Cette amélioration va être par ailleurs renforcée par d’autres initiatives, notamment le développement de la communication externe de l’entreprise, à travers toutes ses antennes, de sorte à prendre en charge l’ensemble des contraintes auxquelles font face les usagers. L’effort dans ce sens reposera fortement sur la sensibilisation du public, pour consommer rationnellement son énergie hydrique et éviter les gaspillages. Il y a lieu de souligner que les clients qui utiliseront les cartes bancaires pour le règlement des factures n'auront pas à payer des frais supplémentaires, et ne débourseront, donc, que le montant de la facture.

Dans se sillage, il est à noter que ce nouveau système de paiement concerne plus de 5 millions d’abonnés, soit plus de 20 millions de ménages, répartis à travers les 44 wilayas couvertes par l'ADE et les deux wilayas d'Alger et de Tipasa, auxquelles est rattachée la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal).

Par ailleurs, et en poursuivant son rythme de modernisation, l’ADE projette de lancer un nouveau mode de payement de factures par téléphone mobile.

Il entrera en application à partir de 2018. Ce projet est en cours d’étude. Son démarrage est tributaire de la finalisation de l’introduction du système «Data-Center» qui est en cours d’installation et qui sera généralisé vers la fin de 2017. Ce dernier permettra à l’ADE d’être en communication avec ses différentes zones et unités.

Kafia Ait Allouache