Législatives du 4 mai : Le président Bouteflika met en congé les ministres candidats

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis en congé, à partir d’aujourd’hui, les ministres candidats aux élections législatives du 4 mai prochain, indique un communiqué de la présidence de la République. Conformément aux dispositions de la Constitution, et notamment son article 93, Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a, après consultation du Premier ministre, mis en congé à partir du samedi 8 avril 2017, Mesdames et Messieurs les ministres et ministre délégué, candidats aux élections législatives du 4 mai prochain, ajoute le communiqué. M. le Président de la République a également chargé de l'intérim des ministres mis en congé, Messieurs les membres du gouvernement ci-après :

- M. Nourredine Bouterfa, ministre de l'Energie, chargé de l'intérim du ministère des Ressources en eau et de l'Environnement.

- M. Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, chargé de l'intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

- M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, chargé de l'intérim du ministère des Relations avec le Parlement.

- M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, chargé de l'intérim du ministère des Moudjahidine.

- M. Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de l'intérim du ministère des Travaux publics et des Transports.