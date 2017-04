Lancement demain de la campagne électorale : 3 semaines pour convaincre

Très attendue, la campagne électorale des législatives du 4 mai sera lancée demain, pour s’étaler jusqu’au 30 avril. L’enjeu ? Les candidats qui briguent les 462 sièges de l’Assemblée tenteront de séduire les électeurs, au nombre de 23,2 millions, pour, d’abord, aller voter, et ensuite les convaincre de choisir leurs listes respectives.

Ce qui n’est pas une mince affaire devant le spectre de l’abstention qui fait réagir tout prétendant à la députation. D’où d’ailleurs les nombreux et inlassables appels lancés par l’ensemble des partis de la classe politique avant même le lancement officiel de la campagne électorale. Petits comme grands, partis de l’opposition ou ceux de la majorité, la mobilisation et la sensibilisation des citoyens sur l’importance d’une participation massive à ce rendez-vous électoral semble avoir mis tout le monde d’accord.

Pour ce qui est de la stratégie à adopter lors de cette campagne, pour remporter un maximum de sièges, chaque formation a sa propre idée pour être fin prêt le jour J. Pour ce faire, les 940 listes de candidats représentant 50 formations politiques et des listes indépendantes disposent de 4.730 espaces publics et autres lieux réservés pour les besoins des meetings populaires (salles de cinéma, stades de football, salle omnisports…), soit une augmentation de 388 sites par rapport aux législatives de 2012.

Mais pas seulement. Les partis commencent en effet sérieusement à s’intéresser aux réseaux sociaux du web et comptent à ce propos profiter de l’interactivité qu’offrent ces espaces virtuels pour convaincre réellement les électeurs sur le bien-fondé de leurs arguments. Ainsi donc, on amorce la dernière ligne droite de législatives du 4 mai et dans laquelle, les candidats sont tenus, conformément à la loi organique portant régime électoral de 2016, de respecter les règles du jeu afin que cette campagne se déroule dans les « meilleures » conditions, « loin » de toute « forme d’insultes », « d’invectives » ou autres « dépassements ». Les textes législatifs prévoient ainsi que « nul ne peut faire campagne en dehors de la période prévue par la loi » et « interdisent l’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale ».

Il est énoncé également que « l’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale est interdite ». La loi met l’accent aussi sur le « respect » des modalités d’affichage sur les espaces publics réservés, interdisant « toute autre forme » de publicité, « en dehors » des emplacements réservés à cet effet et souligne que « l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires ». Le texte de loi interdit également « l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale » et stipule que « tout candidat doit s’interdire tout geste, toute attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et veiller au bon déroulement de la campagne électorale », ajoutant que « l’usage malveillant des attributs de l’Etat est interdit ». Concernant le volet des médias, il y a lieu de signaler les deux circulaires adressées récemment par le ministère de la Communication à l’ensemble des titres de la presse écrite et audiovisuelle, privée et publique. Et même si cette mesure n’a pas plus à tout le monde, elle pour but de faire respecter les règles d’éthique et de déontologie dans la couverture médiatique du scrutin et, par ricochet, de la campagne électorale. Il s’agit, selon Hamid Grine, de veiller au « strict respect » des dispositions édictées par la législation et la réglementation en vigueur et des principes relevant des règles déontologiques.

Force est de constater que tout le monde démarre à chances égales, alors que le meilleur gagne !

S. A. M.