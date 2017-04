M. Amara Benyounès, Président du MPA : « un score honorable »

Présent dans 47 circonscriptions électorales, le Mouvement populaire Algérien (MPA) ambitionne de se classer comme troisième force politique à l’issue du vote du 4 mai prochain. « Nous espérons faire un score honorable et préserver la troisième place que nous avons eu, lors des dernières élections municipales », a déclaré le président du MPA, M. Amara Benyounès.

S’exprimant au sujet de la campagne électorale qui devra débuter demain, dimanche, M. Amara Benyounès fera savoir qu’il compte « sillonner l’ensemble du territoire national » durant ces trois semaines pour défendre son projet pour une démocratie apaisée.

C’est d’ailleurs le slogan du MPA retenu pour cette campagne. A ce propos, M. Benyounès, et tout en donnant de plus amples explications sur le sens du slogan, notera que « tout le monde est convaincu que la seule et unique solution pour le pays c’est la démocratie », de même qu’il considère que « le boycott conduit à une impasse politique ». M. Benyounès a appelé l’ensemble des Algériens en âge de voter à se présenter massivement aux urnes, le 4 mai prochain.

Il faut savoir d’autre part que le programme du MPA est axé notamment sur le volet économique. En effet, M. Amara Benyounès a soutenu sans ambages que le développement économique et celui de la sécurité sont les « deux défis majeurs » auxquels fait face l’Algérie pour, au moins, les dix prochaines années.

Récusant le qualificatif d’« ultra- libéral », le responsable politique a plaidé en faveur d’« une économie efficace et d’une justice sociale ». Citant quelques propositions de son parti, M. Benyounès appelle à « la levée des blocages qui concernent la création de l’entreprise ou l’investissement ». Et d’ajouter que « tout le foncier doit revenir à la commune et c’est au président de l’APC de gérer le foncier qui se trouve au niveau de sa commune ».

Evoquant le paysage politique, M. Amara Benyounès a fait part de sa conviction quant à une prochaine « reconfiguration, après ces élections cela s’entend » et affirme, à ce sujet : « C’est une page que nous sommes en train de tourner » et que « les partis qui ont été créés dans la fin des années 1980, qui ont vécu la période du terrorisme, qui n’arrivent pas dans leur majorité à répondre aux véritables besoins de la nouvelle génération d’Algériens, sont en train de connaître de sérieux problèmes alors qu’il y a d’autres partis politiques qui émergent et c’est cela la vie démocratique dans un pays ».

A la question « Est-ce que vous serez disposé à aller vers des alliances avec des partis politiques pour une plus grande représentativité au niveau du Parlement ? », l’intéressé a répondu : « Je ne crois pas qu’il puisse y avoir un parti politique qui sera majoritaire lors des prochaines élections ». Le président du MPA considère également que « l’alliance pour une majorité parlementaire sera une obligation ».

Pour ce qui concerne la crédibilité et la transparence du vote, le président du MPA rappelle que « l’ensemble des dispositions sont assurées pour garantir un scrutin libre et transparent ». Et d’expliquer ensuite : « Les garanties, nous les avons dans la loi électorale algérienne qui est au standard des lois électorales des pays les plus démocratiques. Quand vous êtes présent dans un bureau de vote et que vous avez le droit d’assister à l’ouverture et la clôture du scrutin, de même qu’à l’opération de dépouillement et que, séance tenante, vous recevez le procès-verbal du bureau de vote, après vous avez le PV du centre de vote, le PV de la commune et de la wilaya, je ne vois pas — si les représentants des candidats sont présents dans l’ensemble des bureaux de vote — comment il peut y avoir fraude ».

Il convient de rappeler, enfin, qu’en 2012, c’est juste après l’obtention de l’agrément du parti MPA que cette formation politique avait participé aux élections législatives. A l’issue de cette participation qui s’est faite « par principe », le MPA a gagné 7 sièges au niveau du Parlement. Cette fois, le parti d’Amara Benyounès mise sur un nombre de sièges beaucoup plus important et pour convaincre le maximum d’électeurs, il insistera, lors de la campagne électorale du 9 au 30 avril, sur « le chapitre sécuritaire et celui des propositions économiques pour le redressement de l’économie nationale et ce sont ces deux discours que nous allons porter, ensuite, au sein de l’APN si le peuple algérien décide de nous élire », a affirmé à la fin son président.

Soraya Guemmouri