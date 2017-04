Liaison ferroviaire Sidi Bel-Abbès - Saïda : En 45 minutes

«L’introduction de ce nouveau moyen de transport moderne attribuera du rythme et donnera de la dimension à cette belle cité.» C’est en ces termes que le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, en visite d’inspection, jeudi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, s’est exprimé à la fin du circuit organisé pour les premiers essais du tramway, dont la mise en service est prévue le 5 juillet.

Un acquis de taille pour la cité de la Mekkerra en phase de mutation, de modernisation et de reconfiguration.

Sidi-Bel-Abbès est devenue de par la réalisation du tramway, la création de nouvelles lignes ferroviaires reliant les zones des hauts plateaux et du Sud et la réalisation d’une ligne à grande vitesse Oran-Tlemcen via Sidi-Bel-Abbès, un pôle d’échange valorisant la position géographique de cette région considérée comme la plaque tournante de l’Ouest du pays.

C’est au niveau de la base de vie, érigée par l’opérateur turc en charge de l’exécution des travaux, que le coup d’envoi de cette tournée a été donné sur un itinéraire de plus de 14 km et 22 stations, avec des explications sur la formation des agents d’encadrement et des conducteurs, la maintenance, etc. Bref, toutes les phases de réalisation ont été passées en revue en insistant sur les avantages du suivi de cette expérience, notamment l’acquisition d’un savoir-faire et de nouvelles technologies. Sur ce registre, le ministre n’a pas manqué d’insister sur les paramètres du recrutement local, de la formation et de la maintenance de ce moyen de transport appelé à employer 389 travailleurs pour assurer le déplacement de 62400 utilisateurs/jour. L’autre point a concerné l’inspection des ateliers de la SNTF spécialisés dans la réhabilitation, l’aménagement et la modernisation des voitures ; le ministre salue l’effort du collectif.

La dernière halte a été celle de la localité de Moulay Slissen pour essayer le premier train d’essai à destination de Saïda. Un trajet de 120 km parcourus en 45mn avec une vitesse théorique de 160 km/heure. La mise en service de cette ligne est prévue au cours du mois prochain. A ce sujet, M.Talai n’a pas manqué de mettre en valeur la portée de ce projet qui va employer plus de 2400 agents et son impact sur le développement de ces régions des hauts plateaux.

A. Bellaha