Inauguration de plusieurs hôtels à Sétif : De nouvelles étoiles

Dans ce contexte, M. Abdelwahab Nouri, accompagné du wali, a procédé jeudi, à Sétif, à l’inauguration de Novotel et Ibis de classe internationale, dotés respectivement de 120 lits et 2 suites, et 110 lits pour le second qui compte également une salle de conférence pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes.

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre, du wali, de Djilali Mehri, président du groupe GIMMO , et de plus de 200 invités nationaux et internationaux, qui ont assisté à l’ouverture de ce projet conjoint entre le groupe algérien GIMMO et le groupe Accor Hôtels, au titre d’une joint-venture nommée Sieha.

Le ministre, M. Nouri, au cours de cette cérémonie fait état des belles avancées de cette grande ville du pays, Sétif, qu’il qualifiera de grand pole économique, soulignant par la même la place du tourisme dans l’économie mondiale avec plus de 1. 200 000 touristes qui ont sillonné le monde en 2015, mobilisant plus de 1500 milliards de dollars au moment où en Algérie ce secteur important s’inscrit de plain-pied dans la stratégie de diversification économique. Il exprimera sa reconnaissance à l’endroit de Djilali Mehri pour tous ses efforts et sa contribution.

« C’est un pionnier de l’Algérie, un grand bâtisseur et un homme de décision », soulignera Abdelwahab Nouri qui adressera par la même ses félicitations à la population sétifienne pour ce nouvel acquis.

Auparavant Azzedine Mehri, intervenant au nom de son père, remerciera le ministre, le wali ainsi que les responsables du CPA et l’ANDI pour les facilités et le soutien pour la réalisation de ces deux hôtels qui viennent consolider le développement économique de la wilaya.

Des réalisations qui s’inscrivent dans une stratégie de mise en place d’un réseau hôtelier de qualité. Pour sa part, M. Gérard Pelisson, co-fondateur du groupe Accor Hôtels exprimera sa grande satisfaction quant à sa présence dans la cité d’Aïn Fouara pour l’ouverture de ces nouveaux hôtels. Il s’agit là « d’un partenariat fondé sur une confiance mutuelle, le respect réciproque et le professionnalisme dans une aventure qui date de 20 ans avec le groupe Sieha qui capitalise sur la qualité de service. Ce partenariat incarne la volonté de deux grands groupes de créer ensemble la richesse dans un pays aussi ambitieux que l’Algérie.» Une dimension internationale qu’a également visité le ministre via le chantier, en finalisation, de l’hôtel Marriott doté de 191 chambres et sera aussi doté d’un centre de conférences de 800 places, qui ouvrira le 5 juillet 2017, dira Rachid Khanfri, PDG du groupe Prombati Sétif Algérie. Un établissement qui générera 800 emplois directs.

Pas moins de 5 nouveaux hôtels touristiques, produits de l’investissement privé et les mesures incitatives de l’état, ont été donc inaugurés à Hamam Sokhna et Sétif par le ministre qui en visitera également le Mall de Sétif, avant d’ inaugurer le nouveau siège de la direction régionale Est et de l’agence du Touring Club Algérien, une très belle conception architecturale, ainsi que les nouveaux locaux de la direction du tourisme.



1.674 projets agréés



« Plus de 1674 projets ont été agréés par le ministère et 584 autres sont en voie de réalisation dont une centaine en voie d’achèvement. Il reste que nous devons déployer davantage d’efforts pour aller dans le sens d’un service de qualité. L’autre chantier sur lequel nous travaillons va dans le sens des facilités de procédure pour les agences de voyage et de tourisme et là aussi nous sommes en train de lever toutes les contraintes », a affirmé M. Nouri.

F . Zoghbi