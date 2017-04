Projet d’Alimentation de Relizane en eau de mer dessalée : Mise en service

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a procédé, jeudi, à la mise en service du projet d’alimentation de la wilaya de Relizane en eau de mer dessalée à partir de la station d’El Mactaa (Oran). Ce projet mis en service à partir de la station de pompage de la commune de Bouguirat (wilaya de Mostaganem) permettra, dans une première étape, d’alimenter 12 communes de Relizane situées sur l’axe de Yellel à l’ouest de la wilaya vers El Hamri à l’est, sur 30 communes concernées qui seront alimentées progressivement jusqu'à la fin de l’année en cours. Le ministre a indiqué que ce mégaprojet s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République visant à sécuriser les ressources en eau, tout en insistant sur la livraison complète du projet avant la fin de l’année en cours. Ce projet comporte deux réservoirs de 10.000 m3 chacun, une station de pompage dans la commune de Bouguirat (Mostaganem), des canalisations de transfert d’eau sur une longueur de 120 km et autres équipements. Doté d'une enveloppe de plus de 11 milliards de DA, ce projet permettra de fournir 150.000 m3 d’eau potable/jour au profit de 700.000 habitants, selon les explications fournies. Il concerne 30 communes sur un total de 38 que compte la wilaya, dont 15 situées sur le couloir traversant la commune de Yellel à l’ouest de la wilaya et allant jusqu'à la commune de Merdja Sidi Abed à l’est. Les autres communes se situent sur le couloir traversant la commune de Sidi Khettab au nord et allant jusqu'à Oued Slam au sud à la frontière de la wilaya de Tiaret. Relizane est alimentée actuellement par les eaux des barrages de Gargar, Sidi M’hamed Benaouda et Kramis dans la wilaya de Mostaganem, ainsi que des nappes souterraines. Abdelkader Ouali a entamé sa visite dans la wilaya par l’inauguration de la station de traitement des eaux usées de la ville de Mazouna d’une capacité de 200 m3 au profit de plus de 40.000 habitants, avant de se rendre au barrage de Gargar à Oued Rhiou.