Le Coin du copiste : mosaïques Romaines

Même si elle n’est pas encore considérée comme une destination pivilégiée des touristes étrangers, se déplaçant volontiers vers d’autres pays maghrébins qui ont misé depuis longtemps dans le secteur, l’Algérie, qui a connu des périodes difficiles, remonte doucement la pente en s’ouvrant aux autres pays et en misant sur le tourisme — aussi bien pour les nationaux que les étrangers—, car étant positionnée au centre de l’Afrique du nord et faisant face au bassin méditerranéen. L’Algérie peut pertinemment offrir une image nouvelle en matière de tourisme grace aux énormes potentialités qu’elle possède depuis l’antiquité dans le domaine des vestiges archéologiques, du patrimoine et des monuments historiques. Notre pays doit, pour ce faire, revoir l’exploitation de tous ses biens culturels, passant d’abord par leur restauration pour une meilleure conservation des divers sites historiques afin de les préserver, ultimes témoins de son identité berbère et des riches civilisations qui se sont humectées sur son sol et ont façonné sa mémoire parcellaire qui mérite d’être dévoilée au grand jour, aussi bien sa diversité que son origine. Des spécialistes dans la restauration et la préservation du patrimoine travaillent depuis quelques années à donner un essor aux trésors architecturaux et patrimoniaux disséminés sur tout le territoire algérien avec la volonté de revaloriser ces biens, les plus précieux de notre pays. Il faut croire que ce travail qui se fait parfois en collaboration avec des organismes européens aura porté ses fruits puisque l’Algérie sera à l’honneur au mois de mai au Salon des professionnels des patrimoines, en France. L’événement aura lieu du 22 au 24 mai dans le sud de la France, plus précisément dans la ville d’Arles où l’ensemble des professionnels du monde plancheront sur leur domaine d’activité respectif. «Lors de ce salon, des représentants des deux pays dresseront le bilan des précédentes collaborations dans ce domaine-là, tel le programme commun Mosaïkon pour la conservation des mosaïques en Algérie. Des sessions de formation destinées aux conservateurs algériens ont été organisées au musée départemental d’Arles antique, afin de conserver la mosaïque datant de l’époque romaine», indique un site électronique à l’adresse des chercheurs intéressés. Le même site donne, à titre de rappel, la coopération franco-algérienne entre les différentes équipes, une collaboration fructueuse entamée depuis l’année 2003 et qui avait permis à la partie algérienne de restaurer des œuvres de mosaïque datant de l’Empire romain. On souhaite toutefois que ce travail s’étende à d’autres domaines du patrimoine algérien. Par ailleurs, il est à signaler que ce Salon est une opportunité pour les professionnels de mettre en lumière les résultats obtenus à l’issue de ces laborieuses recherches communes, comme il permettra d’initier de nouveaux échanges entre les acteurs de la culture des deux pays : «L’Algérie disposera d’un pavillon d’exposition de 40 m2 et son patrimoine culturel, naturel et immatériel sera discuté lors d’une conférence inaugurale. Une synthèse des deux jours sera présentée par Mounir Bouchenak, archéologue algérien de formation, lors de la conférence», précise cette source, qui ajoute : « Lors de ce salon, des représentants des deux pays dresseront le bilan des précédentes collaborations dans ce domaine-là, tel le programme commun Mosaïkon pour la conservation des mosaïques en Algérie. Des sessions de formation destinées aux conservateurs algériens ont été organisées au musée départemental d’Arles antique, afin de conserver la mosaïque datant de l’époque romaine».

L. Graba