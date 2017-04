L’exil de l’âme, de GHALMI Abdallah : La nostalgie de la jeunesse

II prend tout son temps pour écrire durant les moments de repos ; il couche ses idées pêle-mêle sur le papier, il y met de l’ordre et constitue une histoire à vous faire perdre la tête, tant son imagination est débordante, c’est de Ghalmi Abdallah dont il s’agit, un romancier qui collectionne les œuvres, après une retraite méritée ; il en est à son troisième.

Nous avons eu l’opportunité de lire son roman intitulé «L’exil de l’âme» qui, selon l’auteur, est une histoire de délassement ou de divertissement, c’est une pensée pieuse et profonde, une philosophie sociale et humaine.

La morale dans cette histoire est son cheval de bataille, elle prône deux notions principales : la cupidité et la générosité en ce sens que la société mûrit la cupidité humaine, la nature par contre génère la générosité. Le défaut et la qualité ou vertu s’opposent dans ceroman de 80 pages facile à lire mais pas évident à comprendre du premier coup ; la rage, le courage et le plaquage, comme en rugby se retrouvent dans les profondeurs de et abime de philosophie pénétrante qui parle eu cœur et à l’esprit. La préface signée de Attaf Mohamed en dit long sur la teneur de ce roman qui est un hymne d’honneur et une myriade de trésors, les personnages de cette œuvre nommément parlant brillent par leur absence, les articles partitifs et les pronoms personnels foisonnent au rythme des saisons de l’année, une multitude de contradictions dans ce roman qui déroutent mais la grandeur de l’âme et la joie de l’esprit se rencontrent et c’est tout à l’honneur du romancier Abdallah de nous promener dans un univers ensorceleur dont l’indiscrétion épouse une âme chagrinée par la nostalgie de la jeunesse, des moments heureux du calme enchanteur de la nature. Il fait parler les personnages comme dans un récit où seuls ceux de Adel et de Badr sont mis en exergue à la fin du roman, un symbolisme ardent pour déterminer pour ne jamais allier les sentiments et la raison. Le désir naturel est l’essence de l’amour, un sentiment exprimé par l’homme envers la femme et réciproquement, la féminité, la soumission naturelle, la pudeur, l’égalité et l’avancée des exigences, des préceptes spirituels, une confrontation entre le bien et le mal. Les valeurs dune société qui déterminent les règles d’usage entre les individus de la société dont le rêve plein et sans fin, avec ses hauts et ses bas est une continuité par intermittence dans ce roman qui est un vrai régal, même si les oppositions et les contradictions sont légion, un essai, une nouvelle, un autre moyen d’écrire en puisant dans les moindres détails d’une vie de rêve et de réalité, une vraie pièce de théâtre de renom, une présentation d'une pièce moins rigide que celle d'un scénario comme pour un scénario, un gabarit de mise en page utilisé comme une compilation de conseils et moralités et d’enseignements donnés.

A. Ghomchi