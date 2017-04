Algérie - Etats-Unis : Renforcer le partenariat

«La quatrième session du dialogue algéro-américain sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme a été utile et fructueuse», a déclaré, jeudi à Washington, le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, M. Abdelkader Messahel.

Le ministre, qui s’exprimait à l’issue de ce dialogue qui s’est tenu à Washington, a souligné que la réunion avec la partie américaine a été «utile"». «Cette session a été très positive dans le contexte actuel, et c’est encore une fois une visite qui consolide les excellentes relations existant entre l’Algérie et les États-Unis dans les domaines politique économique et sécuritaire», a relevé M. Messahel. Dans le cadre de ce dialogue, les deux pays ont établi, il y a quelques années, des mécanismes qui continuent à fonctionner à plein temps, a rappelé le ministre. Des mécanismes menés par des hauts responsables issus des départements de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, de la Sécurité intérieure et du Renseignement, a-t-il ajouté. Qualifiant les relations bilatérales d’«excellentes», le ministre a indiqué qu’elles avaient atteint «un haut niveau», tout en souhaitant leur renforcement dans les prochaines années. Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que «plusieurs questions importantes ont été inscrites à l’agenda» de cette réunion. «Nous avons longuement discuté des crises régionales de la situation sécuritaire dans la sous-région et les crises affectant le monde arabe», a déclaré le ministre à la presse. M. Messahel a indiqué avoir également évoqué, avec la partie américaine, les défis internationaux, la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé. Concernant les crises régionales, le ministre a tenu à réitérer, à cet égard, la position constante de l’Algérie, fondée sur la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale en Libye et au Mali. La session a constitué «l’occasion de faire l'évaluation de la situation dans la région concernant les conflits en Libye et au Mali, de la lutte antiterroriste et des développement récents qu’ont connus certains courants et mouvements terroristes dans la région», a-t-il déclaré, en précisant que les deux parties ont abordé les actions menées face au retour «des combattants étrangers». Dans sa déclaration à la presse, M. Messahel a indiqué que l’Algérie a largement partagé son expérience en matière de déradicalisation. «Nous avons partagé notre expérience, ce que nous avons vécu dans les années 1990, et comment l’Algérie est parvenue à cette stabilité, grâce aux efforts du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et à la politique de réconciliation nationale.»

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la situation en Syrie et au Moyen-Orient, ainsi que sur la question migratoire et la lutte contre le cyberterrorisme, a-t-il enchaîné. En visite de deux jours aux États-Unis, M. Messahel a conduit, jeudi à Washington, la délégation algérienne à la quatrième session du dialogue sécuritaire algéro-américain. La partie américaine a été représentée par Justin Siberell, le coordonnateur pour la lutte antiterroriste au département d’État, qui a été accompagné pas plusieurs responsables du Pentagone, des Affaires étrangères, de la Justice et de la Sécurité intérieure. Dans une déclaration publiée jeudi par les services du porte-parole du département d’État, les États-Unis ont précisé que cette quatrième session du dialogue sécuritaire était destinée à renforcer le partenariat algéro-américain et consiste à servir de multiplicateur de force pour contrer le terrorisme dans la région. Les États-Unis considèrent l’Algérie comme un partenaire important et capable dans cet effort, a affirmé le département de Rex Tillerson, et d’ajouter : «Les États-Unis se réjouissent de poursuivre l’échange sur la lutte contre le terrorisme avec l’Algérie afin d’élargir et d’approfondir davantage notre coopération.» (APS)