MDN : Quatre bombes détruites à Tizi Ouzou et à Bouira

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit 4 bombes de fabrication artisanale, le 5 avril 2017 à Tizi Ouzou et à Bouira/1re RM», précise un communiqué du MDN. D’autre part, la même source a indiqué que «dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, la quantité de drogue saisie, le 4 avril, par un détachement de l’Armée nationale populaire à Chenachen, wilaya de Tindouf/3e RM, s’est élevée à 636 kilogrammes de kif traité au lieu de 500 kilogrammes. À El- Oued/4e RM, un détachement de l’ANP a appréhendé trois contrebandiers et saisi 3 camions chargés de 110 tonnes de ciment. De même à In Guezzam/6e RM, un autre détachement a arrêté 6 contrebandiers et saisi 5 groupes électrogènes, 03 détecteurs de métaux et deux marteaux-piqueurs».



Destruction de sept mines à Tébessa



«Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit sept mines de fabrication artisanale, le 6 avril 2017 à Tébessa/5e RM.» Par ailleurs, «et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Bel-Abbès/2e RM et Béchar/3e RM, trois narcotrafiquants et saisi 18,7 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’ANP à Ghardaïa/4e RM a arrêté quatre personnes en possession de 25.618 comprimés psychotropes».

«À Tamanrasset et à Bordj Badji- Mokhtar/6e RM, des détachements ont arrêté, en coordination avec les services des Douanes, trente contrebandiers et saisi 7 groupes électrogènes, 4 détecteurs de métaux et 5 marteaux-piqueurs», est-il ajouté. «Par ailleurs, les unités des Gardes-frontières de Souk Ahras, Tébéssa et El-Tarf/5e RM ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 11.366 litres de carburants», conclut le MDN.