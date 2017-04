Centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis dans le premier conflit mondial : M. Ould-Khelifa représente le président Bouteflika

Le président de l’Assemblée populaire nationale, M. Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a pris part, jeudi à Kansas City, dans l’État du Missouri, à la cérémonie du centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis dans le premier conflit mondial (1914-1918). M. Ould-Khelifa a représenté le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors de cette cérémonie à laquelle ont été conviés une quarantaine de pays. L’Algérie a été le seul pays arabe et africain invité à cette cérémonie. Le président de l’APN a été accompagné, lors de son déplacement au Missouri, par l’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra. M. Ould-Khelifa a salué, lors de cette cérémonie, le gouverneur de l’État du Missouri, ainsi que le président du comité du centenaire qui ont vivement apprécié la présence de l’Algérie, et remercié le Pésident de la République de s’être fait représenter à cette commémoration marquant le centenaire de l’implication américaine dans la Première Guerre mondiale. «La participation du Président Bouteflika à cet événement historique sera une inspiration pour les peuples algérien et américain, unis par l’héritage de la grande guerre», souligne le comité du centenaire de la Première Guerre mondiale, dans sa lettre d’invitation adressée au Chef de l’État. Le comité, établi par le Congrès américain en 2013, est présidé conjointement par les anciens présidents américains, Jimmy Carter, Georges H. W. Bush, Bill Clinton et Georges W. Bush. Il y a cent ans, le 6 avril 1917, les États-Unis sont entrés officiellement en guerre aux côtés des pays de l’entente mettant fin au principe de la neutralité énoncé dès 1823 dans la doctrine Monroe. La cérémonie intitulée «La fournaise et le sacrifice», se veut, selon ses organisateurs, une commémoration d’un événement historique qui «a transformé le monde, les États-Unis et la vie de millions de personnes».