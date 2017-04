Syrie : Dangereuse escalade

Au moment où la Syrie signe son retour dans le jeu diplomatique international, et les groupes terroristes sont défaits laborieusement sur le terrain, est intervenue, d’une façon qui suscite de nombreux questionnements, cette «attaque» à l’arme chimique brandie par «la communauté internationale», pour stopper le recouvrement par l’État syrien de sa souveraineté sur son territoire. 59 missiles de croisière ont été tirés, à partir de deux navires américains qui se trouvent en Méditerranée, vendredi vers 1 heure (heure algérienne), sur la base aérienne syrienne d’où «aurait été lancée l’attaque aux armes chimiques, deux jours plus tôt». Faut-il sortir de Saint-Cyr pour savoir qu’il n’était nullement dans l’intérêt de la Syrie d’utiliser ce type d’armes interdits au moment où elle engrangeait victoire sur victoire ? Trump n’a pas attendu les résultats de l’enquête, encore moins l’aval du Conseil de sécurité, pour déterminer les responsabilités et le type de sanctions. D’aucuns arguent que ce Conseil n’est actionné que pour protéger, par un veto systématique, les violations et les crimes permanents d’Israël. Durant les dernières semaines du mandat de Barack Obama, les États-Unis s’étaient, pour la première fois, et contre toute attente, abstenus d’actionner ce droit pour bloquer la résolution 2334 dénonçant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Une résolution qui avait irrité au plus haut point Donald Trump, à tel point qu’il a promis de mettre de l’ordre dans la maison ONU une fois en fonction. Promesse tenue donc. Une décision solitaire sous les applaudissement de la «communauté internationale». L’Arabie saoudite a exprimé son soutien à ces frappes, tandis que l’Iran les a condamnées. Ce n’est, hélas, pas une surprise. L’Europe, en majorité, s’est immédiatement rangée derrière les États-Unis, tout comme, bien évidemment, Israël. Paradoxe, qui n’est pas le premier pour le vieux continent, «l'Union européenne (UE) ne croit pas à une solution militaire au conflit syrien, et reste attachée à l'intégrité territoriale de la Syrie», a affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Même si les croyances ont la peau dure, quelle attitude adopter face à celui qui tient le fusil ?Au-delà des considérations tactiques et militaires, que peut-on supposer comme conséquences à cette frappe qui visiblement vise à clouer au sol l’aviation syrienne, et à permettre l’ouverture de couloirs inespérés pour les groupes terroristes ? Le timing de l’attaque chimique de Khan Cheikhoun, ses auteurs et ceux qui en tirent les avantages ont complètement été évacués des analyses accusant le régime syrien d’être à l’origine de ce crime. Il s’agit d’un crime, et ses auteurs doivent payer. Mais, avant même les conclusions d’une enquête «internationale et impartiale», avant même de dégager une riposte au Conseil de sécurité, les États-Unis ont décidé d’une action solitaire, puisque, à leurs yeux, le coupable est tout désigné. «Toute opération militaire unilatérale vengeant cette attaque ne fait que renforcer les terroristes en plein affaiblissement, ainsi que complexifier la situation en Syrie et dans la région», a prévenu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi. Hier, toutes les chaînes occidentales (est-ce étonnant ?) n’ont donné la parole qu’aux points de vue qui accusent le régime syrien et soutiennent les frappes américaines. Nikki Haley, l’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, a brandi deux photos insoutenables sur les victimes de cette attaque chimique, qui demande une réaction ferme contre les responsables. Mais brandir des photos suffit-il à établir les responsabilités ? Colin Powel avait aussi exhibé, devant cette Assemblée, des «preuves incriminant» Saddam Hussein, pour se rétracter plus d’une décennie plus tard et avouer une horrible manipulation. Soixante-dix-sept jours après son intronisation, le Président Trump bouleverse les cartes dans la région, après avoir affirmé qu’on ne peut combattre Daech et s’en prendre au régime syrien en même temps. Opposé à la solution de deux États en Palestine — à la grande joie d’Israël — après avoir reçu Netanyahou et Al Sissi, et au moment même où il s’entretenait avec Xi Jinping, Donald Trump intervient dans le jeu syrien offrant un répit «stratégique» à l’«État islamique», et encore plus d’impunité et d’arrogance à Israël. Daech, le Front El-Nosra et les islamistes sont les troupes terrestres de l’armée des USA au Moyen-Orient, depuis la guerre en Afghanistan ; les Forces aériennes US étant les troupes aériennes de Daech, du Front El-Nosra et des islamistes, déplore l’écrivain syrien, Narom Sargon.

Mohamed Koursi