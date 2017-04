Grand angle : Impuissance

Encore une fois, l’instance onusienne a montré ses limites et son incapacité à réagir rapidement face à des situations de crise. Cette tare a ouvert la voie à un débordement qui n’est pas nouveau, hélas. Le consensus politique a laissé place à un interventionnisme sauvage relevant du temps du Far-West où les règlements de compte n’obéissaient à aucune éthique ni morale. La réunion de près de deux heures du Conseil de sécurité de l’Onu n'a pu donner naissance à un accord sur la meilleure manière de répondre à la soi-disant utilisation d’un gaz neurotoxique par l’armée syrienne. Une attaque encore présumée, doit-on le rappeler. Trois projets de résolution ont été discutés. France, Etats-Unis et Grande-Bretagne avaient poussé pour faire voter les mesures qu'ils proposaient, mais n'ont finalement pas soumis leur projet au vote. Des diplomates ont estimé qu'il devait y avoir un vote plus probablement hier. Selon M. Safronkov, la décision de reporter ce vote «ouvre une fenêtre pour davantage de discussions» sur un éventuel compromis. La Russie, estimant la proposition des trois puissances occidentales «catégoriquement inacceptable», avait soumis sa propre proposition de résolution. Et dix membres du Conseil de sécurité, cherchant à éviter un nouvel affrontement entre la Russie et les puissances occidentales, ont également fait circuler un projet de résolution de compromis, demandant une enquête sur l'attaque chimique présumée. Pourtant, le bouillonnant président américain, tout en exhibant son slogan « l’Amérique c’est la justice «, aurait pu attendre les conclusions des agents de l'OIAC, l'organisation des Nations unies pour l'interdiction des armes chimiques, déjà sur place. Mais la déclaration de la porte-parole du ministère russe des AE en dit long sur les véritables desseins des Occidentaux et le brusque revirement —en est-il un ?— dans l’attitude américaine. Pour elle, la décision de ces frappes a été prise à Washington bien avant les événements à Idleb. Un prétexte, comme ceux brandis en Irak en Libye et dans bien d’autres conflits. « Qui paye les violons choisit la musique», s’adapte parfaitement au comportement de Washington, principal pourvoyeur de fonds pour le fonctionnement des institutions onusiennes. Les menaces de l’ambassadrice américaine auprès de l’Onu sur la future « remise au pas « de cette institution ne sont pas un discours creux. Dès sa nomination, Nikki Haley a bien signifié à ses homologues que dorénavant, les choses allaient radicalement changer et que ceux qui ne s’adapteraient pas à la politique américaine seraient classés dans la case des

« ennemis «. Les choses semblent donc s’accélérer… à moins que tout cela ne fasse partie d’une mise en scène savamment orchestrée…

M. T.