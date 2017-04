Frappe américaine sur une base aérienne en Syrie : Poutine dénonce une violation du droit international

59 missiles Tomahawk tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée, ont visé une base aérienne en Syrie, en riposte à une attaque chimique présumée imputée à l’aviation syrienne, le Président américain exhortant les «nations civilisées» à faire cesser le carnage dans ce pays.

Moscou et Téhéran ont vivement condamné cette première opération militaire des Etats-Unis contre le régime syrien. La Russie a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. En milieu de nuit, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par deux navires américains en Méditerranée vers la base aérienne d'Al-Chaayrate, située dans le centre de la Syrie, selon le Pentagone. Cette «agression flagrante» a fait neuf victimes civiles dont quatre enfants selon l'agence officielle Sana. «L'agression américaine a provoqué la mort de neuf civils, dont quatre enfants, fait sept blessés et provoqué d'importantes destructions dans les maisons des villages d'Al-Chaayrate, Al-Hamrate et Al-Manzoul», proches de la base visée, a indiqué l'agence. Plutôt, l’armée syrienne à fait part de la mort de «six militaires ainsi que des blessés». L'aéroport «a été presque totalement détruit: les avions, le tarmac, le dépôt de fuel et le bâtiment de la défense aérienne ont été pulvérisés». Dans une adresse solennelle à la télévision depuis sa résidence en Floride, Donald Trump a expliqué que ces frappes étaient «associées au programme» d'armes chimiques de Damas et «directement liées» aux évènements «horribles» de mardi. Ce jour-là, un raid imputé à l'armée syrienne contre la localité de Khan Cheikhoun (nord-ouest) a fait au moins 86 morts, dont 27 enfants, et provoqué une indignation internationale. Les images de victimes agonisantes ont choqué le monde. Les services de renseignement américains ont établi que les avions ayant mené cette attaque étaient partis de la base d'al-Chaayrate, connue comme un lieu de stockage d'armes chimiques avant 2013, selon le Pentagone.

Le président Trump a appelé les «nations civilisées» à mettre fin au bain de sang en Syrie. Ce pays est ravagé par une guerre qui a fait 320.000 morts depuis mars 2011, jeté des millions de personnes sur les routes et provoqué la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale.

Des responsables américains n'ont pas indiqué si de nouvelles frappes étaient envisagées mais ont précisé que leur réponse était «proportionnée». En difficulté depuis plusieurs mois, la coalition de l'opposition syrienne s'est félicitée de l'opération américaine. «Nous espérons la poursuite des frappes», a déclaré Ahmad Ramadan, un porte-parole. Le gouvernement syrien n'a pas officiellement réagi, mais la télévision d'Etat a qualifié les frappes d'»agression». La Russie a dénoncé une «agression contre un Etat souverain».

«Cette action de Washington cause un préjudice considérable aux relations russo-américaines, qui sont déjà dans un état lamentable», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. Le Pentagone a précisé que Washington avait prévenu Moscou à l'avance. Avant les frappes, l'ambassadeur russe à l'ONU Vladimir Safronkov avait averti des «conséquences négatives» en cas d'intervention militaire. Il s'exprimait à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité qui n'a pas réussi, après deux jours de débat, à se mettre d'accord sur une résolution de condamnation de l'attaque de mardi. Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a accusé la Russie, alliée de la Syrie, d'avoir manqué à ses responsabilités. Il a en outre plaidé pour le départ du président Assad, alors que, il y a une semaine, il avait semblé s'accommoder de son maintien au pouvoir.

L'Iran, a de son côté «condamné vigoureusement» les frappes américaines et «toute action unilatérale», selon l'agence Fars. La Chine a appelé à «éviter toute détérioration» de la situation. Washington accuse le régime syrien d'avoir utilisé à Khan Choukheir «un agent neurotoxique qui a les caractéristiques du sarin», selon un haut responsable de la Maison Blanche. Mais pour le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem, l'armée syrienne «n'a pas utilisé et n'utilisera jamais» d'armes chimiques contre son peuple, «pas même contre les terroristes». Selon lui, l'aviation a frappé mardi «un entrepôt de munitions appartenant» à des terroristes et «contenant des substances chimiques».



L’ONU appelle à la retenue et plaide en faveur de la solution politique



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à la retenue, pour «éviter d’approfondir les souffrances» des Syriens, peu avant le début de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour débattre des frappes menées jeudi par les États-Unis contre une base aérienne syrienne, insistant par ailleurs sur la solution politique au conflit syrien.

Cette réunion devra se pencher sur «l’agression américaine contre un État souverain», selon les termes de l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU, Vladimir Safronkov, qui avait averti jeudi les États-Unis de «conséquences négatives» en cas d’intervention militaire en Syrie, qualifiant cette dernière «d’entreprise tragique et douteuse».



L’UE ne croit pas à une solution militaire au conflit syrien



L’Union européenne ne croit pas à une solution militaire au conflit syrien, et reste attachée à l’intégrité territoriale de la Syrie, a affirmé hier la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, après les frappes américaines dans la nuit de jeudi vendredi contre une base des forces syriennes. «L’UE est profondément convaincue qu’il ne peut pas y avoir de solution militaire à ce conflit, et est engagée en faveur de l’unité, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’État syrien», a-t-elle souligné, dans une déclaration au nom de l’UE. Pour la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, «seule une solution politique crédible telle que définie par la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et le Communiqué de Genève de 2012 garantiront paix et stabilité en Syrie.» «L’UE continuera à soutenir les efforts et le travail de l’OIAC, en particulier en Syrie, y compris le mécanisme d’enquête conjoint de l’OIAC et des Nations unies, en ce qui concerne l’enquête sur l’utilisation d’armes chimiques», a-t-elle ajouté, soulignant que «les responsables reconnus devraient être sanctionnés dans le cadre de l’Organisation des Nations unies».



Réunion d’urgence du Conseil de sécurité



«Les États-Unis ont attaqué le territoire souverain de la Syrie. Nous qualifions cette attaque de violation flagrante de la loi internationale et d’acte d’agression», a déclaré le représentant de Moscou à l’ONU, Vladimir Safronkov, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité consacrée à la frappe américaine. Le secrétaire général de l’ONU, la France et le Royaume-Uni ont plaidé, pour leur part, en faveur d’une solution «politique» en Syrie. Cette réunion d’urgence se tient à la demande de la Bolivie, qui estime, comme la Russie, que les États-Unis ont violé la loi internationale. L’ambassadeur bolivien, Sacha Lorenti, a affirmé que les États-Unis s’étaient comportés comme «un enquêteur, un avocat, un juge et un bourreau» en Syrie.

M. T. et agence

---------------/////////////////

9 avions détruits



Neuf avions de l'armée syrienne ont été «détruits» dans les frappes américaines contre l'aérodrome d'al-Chaayrate, a affirmé hier la télévision russe, diffusant des images de la base syrienne visée. «Neuf avions syriens des forces armées ont été détruits par les frappes» américaines contre la base d'al-Chaayrate, a déclaré le correspondant de la chaîne de télévision russe Rossiïa 24, Evgueni Poddoubni, qui s'est rendu sur place. Sur les images, on aperçoit au moins deux avions encore intacts dans leurs hangars en béton armé. Des morceaux de tôle et des débris non identifiables recouvrent le sol, selon ces images. La chaîne d'informations montre aussi l'impact d'une bombe ayant noirci la piste d'atterrissage, restée néanmoins en bon état, avant de filmer le cratère qu'une autre bombe a creusé dans le sol.

-------------//////////////////////

Selon l’armée russe

Les défenses antiaériennes syriennes seront « renforcées »

Les défenses antiaériennes de l'armée syrienne seront «renforcées» à la suite des frappes américaines contre la base syrienne d'al-Chaayrate, a annoncé hier le porte-parole de l'armée russe.

«Afin de protéger les infrastructures syriennes les plus sensibles, une série de mesures seront prises au plus vite pour renforcer et améliorer l'efficacité du système de défense antiaérienne des forces armées syriennes», a déclaré à la presse le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov. Seuls 23 missiles américains ont atteint la base d'al-Chaayrate, a-t-il par ailleurs affirmé alors que le Pentagone a annoncé que 59 missiles avaient été tirés.

Ces tirs ont été préparés «bien avant les événements d'aujourd'hui», a encore dénoncé M. Konachenkov. «L'administration des Etats-Unis a changé mais sa façon de faire la guerre reste inchangée depuis le temps des bombardements en Yougoslavie, en Irak et en Libye», a accusé le porte-parole de l'armée russe. M. Konachenkov a également confirmé la suspension de l'accord avec Washington sur la prévention des incidents aériens en Syrie, annoncée plus tôt par le ministère russe des Affaires étrangères.