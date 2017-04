« Désarmement » d’ETA : Une portée historique

L'organisation séparatiste basque espagnole ETA a confirmé qu'elle procèdera, aujourd’hui au pays Basque français, à un «désarmement total» qui, s'il est effectif, tournera une page historique en Espagne et en France. Dans une lettre publiée jeudi soir, peu avant minuit, par la chaîne britannique BBC, ETA — encore considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne — affirme que son désarmement s'achèvera aujourd’hui. «Le "jour du désarmement" est demain», indique ETA, dans ce communiqué publié en anglais et en espagnol, daté du 7 avril. Elle confirme ainsi l'annonce faite par le militant écologiste basque français, Txetx Etcheverry, puis par le gouvernement régional basque, en Espagne.

Le 17 mars, qui avait précisé que le désarmement interviendrait le 8 avril. Le président régional basque espagnol, Inigo Urkullu, avait ensuite confirmé que son gouvernement était «directement informé» de ces intentions, et qu'il accordait «une crédibilité» à l'annonce. Un communiqué de confirmation de l'ETA était attendu depuis, et il est finalement intervenu aux alentours de minuit jeudi... presque soixante ans après la fondation de l'ETA et des années de violences ayant coûté la vie à plus de 800 personnes. «Nous avons pris les armes pour le peuple basque et, désormais, nous les laissons entre ses mains en ayant pour objectif d'avancer vers la paix et la liberté de notre peuple, car, pour faire avancer "l'agenda" des solutions, il faut s'engager», lit-on dans ce texte.

L'ETA assure être en fait déjà «une organisation désarmée», en expliquant avoir cédé son arsenal à la société civile chargée des modalités «politique et technique» de la remise. L'organisation, née en 1959 dans la lutte contre le franquisme, avait déjà renoncé en octobre 2011 à la lutte armée pour l'indépendance du pays Basque et de la Navarre.