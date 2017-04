Suède : Plusieurs morts dans un attentat à Stockholm

Plusieurs personnes ont été tuées, hier dans un attentat, lorsqu'un camion a renversé des passants en plein centre de Stockholm, selon les services de sécurité. Le véhicule a fini sa course dans un magasin et des blessés étaient traités sur place par les secours, selon les images diffusées par les télévisions. «Il y a des morts, et beaucoup de blessés», a indiqué une source sécuritaire, ajoutant dans un communiqué rechercher «celui ou ceux qui sont derrière cet attentat». «La Suède a été attaquée», a dénoncé le Premier ministre suédois, M. Stefan. L'attaque s'est produite à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère, Klarabergsgatan, et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottningsgatan. Une fumée épaisse s'élevait de ce lieu entouré par la police d'un périmètre de sécurité, selon des médias. Des hélicoptères survolaient le centre-ville. «Le camion avait été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant», a déclaré une porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups, Rose-Marie Hertzman. La circulation était perturbée dans le métro, l'attentat ayant eu lieu au niveau de la station T-Centralen, par laquelle passent toutes les lignes de Stockholm, selon la même source.