Conflit israélo-palestinien : Moscou insiste sur une reprise des négociations sur la base des résolutions de l’Onu

Moscou a réitéré, jeudi, son soutien à la formule «deux États pour deux peuples», pour le règlement du conflit israélo-palestinien, appelant les deux parties à reprendre les négociations politiques suspendues depuis déjà trois ans. «Cette impasse dans laquelle se trouve le processus de paix au Moyen-Orient crée un terreau fertile pour les actions unilatérales qui torpillent les perspectives de résolution de ce conflit selon le plan approuvé par la communauté internationale garantissant une cohabitation paisible des deux États — Israël et la Palestine —, ainsi que la sécurité dans les relations de ces deux pays entre eux et avec leurs voisins», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué. «Nous confirmons notre attachement aux résolutions de l'Onu quant aux principes de règlement», y compris le statut d'El-Qods-Est en tant que «capitale du futur État palestinien», a-t-il ajouté. Les paramètres du règlement des problèmes relatifs au statut définitif des territoires palestiniens, y compris celui d'El-Qods, doivent être concertés au cours de négociations directes entre les parties concernées, a encore souligné le ministère. «En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, co-parrain du processus de paix et membre actif du Quartet pour le Moyen-Orient, la Russie s'engage également à poursuivre son assistance au processus de paix entre Palestiniens et Israéliens, tout en accordant une attention soutenue au libre-accès des croyants aux lieux saints» d'El-Qods, ajoute la même source. Pour Moscou, «la formule "deux États pour deux peuples" est optimale pour le règlement de ce conflit». Le communiqué déplore d'autre part que «le vide dans les relations israélo-palestiniennes aggrave la situation, après que les deux parties ont suspendu les négociations politiques depuis déjà trois ans».