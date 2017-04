Sahara occidental : cesser le pillage des ressources naturelles

Le Parlement catalan a appelé à promouvoir une solution politique, pour mettre fin au conflit du Sahara occidental, et exigé des entreprises européennes de cesser d’exploiter les ressources naturelles sans le consentement du peuple sahraoui. Les parlementaires catalans, rapporte l’agence Efe, ont, dans une déclaration, demandé, mercredi, à respecter et à se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 qui précise clairement que l’accord commercial entre le Maroc et l’UE ne s’applique pas au Sahara occidental. Le Parlement catalan se dit également préoccupé par l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, ce qui rend les activités des entreprises européennes contraires au droit international et européen et rappelle que toute activité commerciale au Sahara occidental est illégale sans le consentement du peuple sahraoui. Dans ce cadre, le parlement catalan a appelé l'Europe, les entreprises espagnoles et catalanes d'agir conformément au droit international et européen, afin de mettre fin à leurs activités lesquelles, a-t-il souligné, favorisent la perpétuation de l'occupation marocaine du Sahara occidental et l'exploitation de ses ressources naturelles, tout en exhortant les autorités espagnoles à se conformer au récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans sa déclaration, le Parlement catalan a enfin réitéré la solidarité de la société catalane avec le peuple sahraoui et appelle à une solution politique juste et durable, pour mettre fin au conflit du Sahara occidental. Divers parlements régionaux espagnols ont approuvé, ces dernières semaines, des déclarations institutionnelles demandant le respect et l’application du récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui a clairement signifié que l’accord commercial entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental. Les Parlements d’Aragon, des îles Baléares, de Navarre, du pays Basque, des îles Canaries, outre des Conseils municipaux et des organisations professionnelles, comme la Confédération intersyndicale, avaient demandé à des entreprises européennes, ainsi qu'au gouvernement espagnol de respecter et d’appliquer l’arrêt de la CJUE, tout en appuyant la solution politique au conflit du Sahara occidental, selon la légalité internationale prévoyant un référendum d’autodétermination qui permettrait au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir . De son côté, la déléguée du Front Polisario en Espagne, Khira Bulahi, a appelé mercredi l’Union européenne, et notamment l’Espagne, à se conformer à la décision de la Cour de justice de l’UE. Elle a rappelé, lors d’une conférence de presse, que l’arrêt de justice de la Cour européenne précise que le Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc, et que tout accord commercial entre l’UE et le Maroc doit se faire en consultant le peuple sahraoui, par le biais de son représentant unique et légitime qu’est le Front Polisario.