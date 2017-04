Regard : Où sont les droits des non-fumeurs ?

Tout le monde s’accorde à dire que la cigarette est l’ennemi juré de notre santé et que celle-ci n’a pas de prix. C’est clair comme l’eau de roche, en fait que fumer c’est carrément « accélérer » sa mort, en plus de se ruiner. Et pourtant la population des amateurs de la nicotine ne s’atrophie pas, bien au contraire, elle s’agrandit, pour toucher même des enfants et des adolescents. La cigarette, c’est un fait, n’a plus de secret pour les Algériens qui se montrent sourds aux multiples appels des médecins ou encore des pouvoirs publics, pour lutter contre le tabagisme dans les lieux publics. La nicotine, n’est plus l’affaire d’une certaine catégorie, s’érigeant, ainsi, en phénomène social qui prend, de plus en plus, de l’ampleur. Aujourd’hui, fumer est banalisé, par tous ses adeptes pollueurs qui ne se soucient guère des désagréments qu’ils causent à leur entourage, encore moins, de toutes notes et ces rappels à l’ordre pour garder les lieux propres.

Les mauvaises habitudes ont certainement la peau dure, au point de ne pas voir tous ces supports, utilisés pour faire revenir les consommateurs à de meilleurs sentiments.

Le tabagisme devient un véritable problème de santé publique, de nos jours où nos rues, nos administrations et même nos écoles, deviennent tous des fumoirs, de premier degré, pourtant la loi est très claire là-dessus et va jusqu’à prévoir des amendes pour tous ceux qui la transgresse.

En fait, cette interdiction est souvent restée une mesure sans grande importance, pour ne pas dire un non-évènement puisque les bureaux, les bus, bien d’autres espaces, fréquentés par la population, n’arrivent toujours pas à échapper à cette fumée, de plus en plus menaçante et coriace. En effet, les tentatives pour dépolluer l’air dans les endroits fermés notamment, sont vouées à l’échec et les fumeurs certes, avertis et conscients des préjudices qu’ils causent, mais qui n’hésitent pas à s’adonner à cette habitude. Le tabagisme passif est aussi dangereux que celui du fumeur, ne cessent de le répéter les médecins, néanmoins certains amateurs de la nicotine ont tendance à ignorer ce détail de grande importance et surtout les droits des non-fumeurs.

Samia D.