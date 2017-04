Préparation de la saison estivale : Mobilisation des secouristes à Oran

Une partie des secouristes volontaires formés par la Protection civile sera fort probable mobilisée pour renforcer le dispositif de cette institution qui sera mis en place pour veiller sur la sécurité des estivants durant l’été prochain.

La question sera tranchée prochainement lors d’une réunion consacrée à la préparation de la saison estivale, a-t-on appris hier de M. Bentabet, le chargé de communication auprès de la direction de wilaya de la protection civile. La sélection concernera éventuellement les éléments les plus performants ayant montré leur aptitude à contribuer aux opérations de secourisme. Ces secouristes, ont été initialement formés dans le cadre du programme « un secouriste dans chaque famille » qui a bénéficié à 4.000 éléments à Oran depuis 2010, à ce jour, selon le même responsable. Sur ce total, 80% des secouristes formés au niveau 1, sont des hommes et 70 éléments d’entre eux, dont 20 femmes, sont passés au niveau 2 qui concerne les « secouristes volontaires de proximité ». Cette initiative a pour objectif de « diffuser la culture de prévention » dans la société et d’initier la formation en premiers soins au sein de la famille. « Chaque année un nombre important de personnes sont victimes d’accidents de la voie publique ou de noyade et beaucoup en meurent.

A cela s’ajoutent les catastrophes de plus en plus fréquentes et les accidents de la vie courante auxquels la population est exposée quotidiennement », note un document de la direction générale de la protection civile rendu public et qui souligne, en outre, que cette dernière « attache une grande importance à la santé et au système de soins, en gérant les risques actuels et ceux qui pointent, aidera la population à mieux se prémunir afin d’être moins vulnérable aux risques majeurs qui résultent des changements rapides survenant dans notre collectivité et qui constituent un véritable enjeu pour la protection civile de nouveaux défis à relever ».

Cette situation a interpellé la direction générale de la protection civile pour œuvrer, dans un cadre multisectoriel, à l’élaboration d’une stratégie d’enseignement des gestes qui sauvent, c’est-à-dire des gestes élémentaires de survie que se soit au niveau des institutions étatiques, des associations, etc.

L’objectif de cet enseignement, ajoute le même document, est de permettre à une personne en situation de détresse vitale d’acquérir des notions essentielles de secours à travers un enseignement bref, pratique, limité à l’urgence vitale et assimilable par tous. Pour ce qui est de la formation dans le secourisme volontaire de proximité, il vise à impliquer la société civile dans le processus de gestion des risques et de renforcer sa capacité de réponse par la préparation à faire face aux situations d’urgence et de catastrophe.

Les éléments admis dans cette catégorie doivent répondre à certains critères de base dont l’engagement du secouriste l’aptitude et la compétence du secouriste. Des facteurs essentiels qui permettent aux personnes d’assurer au mieux cette tâche, pour améliorer la capacité de la société civile en cas de catastrophe et autres situations d’urgences, a-t-on indiqué.



Amel Saher