Annaba : Saisie de marchandises non déclarées

Une tentative d’introduction de manière frauduleuse de marchandises prohibées de différentes natures a été déjouée fin mars dernier au port de Annaba, a-t-on appris hier auprès du chef d’inspection divisionnaire de la douane, Reda Mehafdi. Le pot-aux-roses a été découvert suite au traitement d’une déclaration se rapportant à un changement de résidence de l’importateur concerné, précise la même source.

Cette déclaration a été souscrite pour mise à la consommation de marchandises et effets dans le cadre du régime de changement de résidence.

Après ouverture du conteneur en présence du déclarant, a ajouté le même responsable, il a été constaté l’existence d’importantes quantités de marchandises non déclarées, dissimulées et consistant en friperie, machines usagées, anciens appareils médicaux, produits de beauté, pièces détachées utilisées, matériels de maçonnerie, mobilier, etc. La valeur de cette marchandise est estimée à 5.483.851,00 DA. L’amende à infliger au contrevenant s’élève à 5.483.851,00 DA en plus de la saisie de la marchandise non déclarée, et celle qui a été régulièrement déclarée (marchandise ayant servi à masquer la marchandise objet de la fraude), a conclu le chef d’inspection divisionnaire de la douane.

B. Guetmi