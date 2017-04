Santé : 900.000 personnes souffrent de Psoriasis en Algérie

Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui provoque l’apparition de plaques rouges squameuses et de lésions inflammatoires, notamment sur le cuir chevelu, les mains, le dos ou les coudes.

Le psoriasis a des conséquences majeures sur la vie quotidienne des patients. Ainsi, la moitié souffrent de relations sociales perturbées, liées au regard des autres, tandis que quatre patients sur dix voient leur activité professionnelle impactée par un absentéisme répété.

Selon le professeur Bouadjar Bakar, le psoriasis a des répercussions physiques, psychologiques et sociales importantes. Une personne atteinte et non traitée aura ainsi tendance à se cacher et à se replier sur elle-même. Au-delà des symptômes de la maladie et de la gêne physique qu’elle occasionne, c’est donc la confiance en soi qui est altérée avec des conséquences potentiellement importantes sur la vie des patients. 900.000 personnes souffrent de psoriasis en Algérie. Une étude réalisée spécifiquement au Maghreb, l’étude EPIMAG, a permis de mieux connaître la fréquence du psoriasis en Algérie et sa prise en charge.

Au total, plus de 900 000 Algériens seraient concernés par la maladie. Cette étude révèle par ailleurs que de nombreux patients ne se soignent pas, ou ont recours à l’automédication. Conséquence, la fréquence des nouveaux cas de psoriasis diagnostiqués par des médecins en Algérie serait très faible, environ 10 patients pour 1000.

Pourtant, il existe désormais des traitements efficaces et remboursés qui permettent de réduire les symptômes liés au psoriasis, et le dermatologue peut prescrire le traitement adapté à chaque patient.

Wassila Benhamed