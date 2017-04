Trafic de drogue : Arrestation de 6 individus à Alger

Six individus qui s'adonnaient au trafic et à la détention de drogue ont été arrêtés hier par les services de sûreté de la wilaya d'Alger. Ces individus âgés entre 30 et 50 ans détenaient des drogues dures et du cannabis, selon une information confirmée.

Après avoir eu l’autorisation du procureur de la République territorialement compétent, les services de police ont saisi une quantité importante de drogue, soit 18 kilos de cannabis et 22 comprimés psychotropes et des téléphones portables utilisés par les membres du réseau et la récupération d’une somme importante, évaluée à près de 40 millions de centimes provenant des revenus de la vente de la drogue.



Wassila Benhamed