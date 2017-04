Contrôle technique des véhicules : Les raisons de la tension

Pris entre l'enclume du respect des délais de rigueur et la nécessité d'être à jour par rapport à la réglementation, et le marteau que représente le parcours du combattant pour faire expertiser son véhicule, l'automobiliste vit, depuis quelques mois, un véritable calvaire pour faire passer sa voiture au contrôle technique exigé par la loi.

Se présentant très tôt le matin et passant même la nuit dans leur véhicule à l’entrée des stations de contrôle pour certains, les automobilistes étaient nombreux à rebrousser chemin faute d'avoir la chance de figurer sur la liste du quota quotidien autorisé par le ministère des Transports. Un quota déjà bouclé avant l'ouverture des ateliers. « On était astreint à expertiser seulement 64 véhicules par jour, ce qui a créé un désordre sans précédent, on se retrouvait à gérer des bagarres entres automobilistes et des débuts de rixes car les esprits étaient chauffés à blanc », nous dira M Abane Mouloud, directeur général de la Société Algérienne d'Expertise et de Contrôle Technique Automobile de Chéraga. « A chaque fois, c’est le même cauchemar ! Je me suis réveillé à 4 h du matin pour venir faire la queue ici et comme les autres jours je me retrouve au milieu d’une longue chaîne qui n’en finit pas », se lamente Khaled. « Cela fait une semaine que j’essaye d’effectuer ce fastidieux contrôle technique dans tous les coins d’Alger en m’y rendant juste après la prière du matin, sans résultat », peste-t-il.

« Depuis la mi-février, c’est l’enfer pour passer le contrôle technique de sa voiture. Un autre automobiliste nous déclare : « Ce que l’on ne comprend pas, c’est qu’on n’accepte qu’une trentaine de voitures par jour, ils ferment leurs portes avant midi en refoulant des dizaines de voitures. Est-ce que c’est logique ? » Les automobilistes rencontrés sur les lieux ne cachent pas leur colère. « Quand est-ce que nous allons tranquillement nous acquitter de ces visites techniques sans être obligés de nous lever très tôt ou de passer la nuit à la belle étoile ? », se lamentent-ils. « Cette pression exercée sur les centres d'expertise est due essentiellement au nombre insuffisant de ces agences pour répondre à la forte demande générée par l'augmentation des voitures au parc automobile », affirme M. Abane qui précise que « les véhicules acquis en 2013, 2014 et 2015 doivent se faire expertiser cette année, d’où une telle tension ».



Des mesures pour décongestionner les centres



Face à une situation des plus pénibles les pouvoirs publics réagissent en prenant des mesures destinées à décongestionner les centres de contrôle technique de véhicules et à réduire le temps d’attente des citoyens. En effet, les agences d’expertise ont été instruits depuis lundi dernier à travailler au-delà des 8h quotidiennes en restant ouverts jusqu’à minuit et ce, afin de faire face à la forte demande. Une autorisation a été également donnée à ses structures pour aller au-delà des quotas quotidiens qui leur ont été fixés quotidiennement, afin de prendre en charge le maximum de demandes exprimées et ce, en fonction des capacités de chaque centre. « Nous avons autorisé le contrôle technique automobile sans limite géographique, prolonger le temps de travail jusqu’à minuit, et supprimer les quotas imposés aux agences de contrôle », a détaillé le ministre des Transports, Boudjemâa Talaï, la semaine dernière. Ainsi, plus aucune limite géographique n’est imposée. À titre d’exemple, pour plus de précisions : un propriétaire de véhicule de transport, immatriculé dans la wilaya d’Alger et activant à Béchar, ne se retrouvera plus dans l’obligation d’effectuer le trajet pour faire le contrôle technique automobile. Par ailleurs, le ministre a décidé de rallonger le temps de travail jusqu’à minuit, alors que l’heure limite était fixée à midi. « Nous avons rallongé le temps de travail dans les agences jusqu’à minuit, sans toucher, toutefois, au temps de contrôle des véhicules qui est fixé à 20 minutes », a-t-il étayé. « Il était temps ! », nous dira M. Abane : « Cette décision intervient à point nommé pour mettre un terme au désarroi des centaines de milliers d'Algériens qui sont contraints de faire la queue à partir de minuit pour espérer une hypothétique place afin d'expertiser leur véhicule », affirme notre interlocuteur. Mais pourquoi l'autorité concernée a pris la décision de limiter le contrôle technique des véhicules au niveau des agences à seulement 64 véhicules par jour ? Pourquoi provoquer une telle tension et créer ainsi des conditions extrêmement difficiles pour les automobilistes ?



Fermeture de 33 agences de contrôle en 2016



Les autorités compétentes ont décidé, vers la fin de l’année dernière, de reformer les établissements de contrôle technique. Des mesures ont été prises pour freiner un tant soit peu le phénomène des accidents de la route. Le directeur de l’Établissement national du contrôle technique ENACTA, Abdallah Laghrieb, a affirmé en décembre 2016 que l’Etat allé procéder à la fermeture de bon nombre d’établissements car ces derniers, a-t-il dit, sont responsables de la présence de quelque 5.000 véhicules vétustes sur les routes.

A fin décembre 2016, il y a eu 33 agences qui ont fait l’objet de fermeture provisoire dont la durée varie de 1 à 6 mois, 87 avertissements ont été envoyés à des agences et 58 agents ont fait l’objet de mise en demeure. En outre, pour les personnels de contrôle, il y a eu 61 avertissements, 37 retraits provisoires d’agrément et 5 retraits définitifs d’agrément. Ceci a considérablement rétrécit le nombre des agences destinées à recevoir les automobilistes pour faire contrôler leurs véhicules. Les raisons de ces fermetures ? « Nous luttons inlassablement, pour avoir, au bout, un contrôle technique objectif et fiable », affirme le directeur de l’ENACTA, qui a indiqué que 80% des agences sont mises en réseau. Pour cette année, il y a eu la mise en place d’un nouveau système automatisé de contrôle, avec l’implémentation d’un nouveau logiciel de l’ENACTA, « car on a constaté des dépassements des agences, et on va apporter des solutions informatiques à ces pratiques. » M. Leghrieb a expliqué qu’avec le nouveau système automatisé, « si la visite ne se fait pas dans les 20 minutes, il n’y aura pas d’impression du PV de contrôle, car il y aura le contrôle technique de toutes les parties du véhicule. Dans le cas contraire, il n’y aura pas d’impression du PV. Avec ce système, la visite du véhicule se fera en 20 minutes et non en 5 minutes. Sinon, aucun PV ne sera imprimé. C’est un système doté d’un mouchard pour le passage obligatoire de toutes les parties du véhicule », avait expliqué M. Leghrieb, directeur de l’ENACTA.



Le manque flagrant de la pièce de rechange



Pour M. Abane Mouloud, DG de l’entreprise d’expertise et contrôle de Cheraga : « L’une des raisons de fermeture des agences de contrôle agréées par l’Etat est aussi le manque flagrant de la pièce de rechange des appareils de contrôle et d’expertise. Les stations se retrouvent dans l’obligation de continuer à travailler avec des pièces défaillantes a défaut de pièces de rechange car ces dernières ne sont pas importées. Aujourd’hui, nous travaillons avec les moyens de bord. Nous ne disposons pas de suffisamment de fournisseurs en pièces de rechange pour les appareils de contrôle et les stations sont ainsi pénalisées par des fermetures provisoires ou définitives ». Enfin, il est utile de rappeler que les dispositions de la loi n°01-14 du 19 août 2001 stipulent que le contrôle périodique est obligatoire pour l´ensemble des véhicules automobiles, à savoir les voitures de tourisme, les véhicules de transport en commun de personnes, les véhicules de transport de marchandises, les taxis, les auto-écoles. Le contrôle technique vise à prévenir contre les défaillances et autres imperfections des véhicules afin de prévenir contre les accidents de la circulation.

Les contrevenants aux présentes dispositions s’exposeront aux sanctions suivantes : une amende de 20.000 à 50.000 DA. Une peine d’emprisonnement d’une durée de deux (2) à six (6) mois. Et enfin une suspension du permis de conduire pour une durée d’une (1) année et son annulation en cas de récidive.

Farida Larbi