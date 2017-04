Nouvelle comédie en montage à Oran : Le one man show d’un candidat à l’émigration

Une nouvelle comédie théâtrale, intitulée Adda zine el hadda, est en montage à Oran où la générale sera donnée prochainement, a-t-on appris mercredi de l'auteur Mourad Senouci. «Il s'agit d'un one man show interprété par Samir Bouanani campant le rôle d'un jeune candidat à l'émigration clandestine», a précisé à l'APS, le dramaturge Senouci, signalant que la production de la pièce, initialement prévue en 2013, avait été interrompue suite à la perte d'un être cher. Le tandem Senouci/Bouanani a tenté, depuis, de relancer son projet à deux reprises, mais n'a pu y parvenir en raison de sollicitations, en Algérie et à l'étranger, pour son spectacle à succès Metzeoudj fi otla (un mari en vacances), dont la recette a permis d'assurer le financement de la nouvelle production.

«Cette période a été également mise à profit pour actualiser le contenu du nouveau spectacle afin de satisfaire au mieux les attentes du public», a indiqué Senouci. Adda zine el hadda est l'histoire d'un jeune désœuvré qui décide de rejoindre clandestinement l'autre rive de la Méditerranée, en se cachant dans un bateau de croisière.

Un incident provoque le naufrage du navire et la disparition de tous les passagers, à l'exception d'Adda et d'Ahlem, une héroïne des feuilletons TV dont il est tombé amoureux rien qu'en la voyant à l'écran. Ahlem réfléchit pour trouver de l'aide, contrairement à Adda qui, lui, est décidé à demeurer dans ce havre de paix avec la femme de ses rêves... Les répétitions de la nouvelle pièce se déroulent au Centre des loisirs scientifiques de haï Essedikia. La date de la générale sera fixée dans une semaine pour sa programmation au Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO), a fait savoir Senouci. Le spectacle sera également à l'affiche à Mostaganem qui vit cette année au rythme de son statut de «capitale du théâtre», suivi d'une représentation au TNA Mahieddine-Bachtarzi (Alger). (APS)