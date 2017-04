Concert de la troupe El Djenadia à la salle Ibn-Zaydoun : Un public conquis

Le public de la salle Ibn-Zaydoun a été envoûté par la prestation de la troupe El-Djenadia, qui a dévoilé, lors d’un concert andalou, son album, Nouba Maya Sahet El-Atyar.

La soirée du jeudi dernier a été marquée par une magie inouïe, lors d’un concert andalou organisée par l’Office Riadh El-Feth (OREF), et l'association culturelle El-Djenadia de Boufarik. Cette association culturelle et artistique de la ville des Oranges, fondée en 1985, s'est forgée, depuis, un nom dans ce genre musical, en raflant plusieurs prix, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

Cette troupe, formée d’une trentaine de jeune talentueux, est louable et fort appréciable, est dirigée par Lamine Bouzar, percussionniste, comme chef d'orchestre qui assure une relève prometteuse pour la musique andalouse. Trente-six musiciens talentueux sous les feux de la rampe… et ils brillent de mille feux ! La musique andalouse, le temps d’une soirée féérique, connut, sous les doigts experts des jeunes artistes de cette troupe judicieusement composée de ses plus belles voix féminines et masculines langoureuses à souhait, comme l'exige le genre, a exhalé au public tous ses moments de gloire. Un air de l'antique Andalousie a régné, pendant plus de deux heures et demie, sur la la scène du théâtre Ibn-Zaydoun. La troupe entame la soirée par une touchia sika, Hom fi el-khilaâa, suivie de Oud, du genre tefrichet moual, mode lesder Ana jesmi, et, après un court istikhbar, enchaîne avec Ya ma asâab el-fraq.

Suivent In djak errabiae et El-Âin tencheb, mode insiraf, Kam we kam, comme premier insiraf khlass, puis Allah yahdik, comme khlas et, enfin, tefricha jaka qanoun et Arhawi bismi el-iah el-aâdam et Men hobi fi khir el-wara. Le concert a été ponctué par l’interprétation de six solistes. Il s’agit de Sid Ahmed Aïssa, Imed El-Houari, Marwa El-Mouhri, Douniazed Benachour et Anita Rabhi, des jeunes à la voix d’or qui pourrait atteindre les voix des maîtres ayant régné pendant longtemps sur la chanson andalouse, tous s’accordent à dire que ces jeunes méritent une attention particulière. Ces solistes repérés de la classe inférieure de l’École sont déjà encadré, et peuvent apporter un plus à la chanson andalouse.

Meriem Si M’hamed, vêtue d’une tenue traditionnelle kabyle, s’est distinguée par une interprétation remarquable d’un bouquet de chansons kabyles des grand maîtres de la chanson, tel les que Jahagh et Ines Im layoune taoues, d’Akli Yahiaten, et Izriw, de Lhadj Mhamed El Anna, et ce en hommage à Ami Belaïd qui combat contre la maladie, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour sur la scène artistique. Par ailleurs, son rendement et sa domination sur la scène de l’andalou ont fait que l’association El-Djenadia a été convoitée par le public venu nombreux en famille. Ce dernier été fasciné, même ébloui. On entendait «bravo»… la salle vibrait de youyous et d’applaudissements, telle est la manière avec laquelle le public a exprimé son enchantement, qui a pris une bouffée d’oxygène de ces jeunes artistes de cette association qui méritent toute l’attention des autorités locales. «La troupe se produira, aujourd’hui, au niveau de l’auditorium Aïssa-Messaoudi pour un concert m’dih en hommage à Tarek Hammouche», nous affirme M. Samir Boumdal, vice-président de l’association culturelle El-Djenadia.

Sihem Oubraham