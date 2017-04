F1-GP de Chine : Hamilton veut un duel avec Vettel

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a souhaité jeudi un duel «roue contre roue», comme lors des courses de karting de sa jeunesse, contre l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), vainqueur devant lui du premier Grand Prix de la saison, en Australie fin mars. «J'aspire ardemment à ce genre de combat, a-t-il confié avant le GP de Chine, 2e manche du Championnat du monde de Formule 1 dimanche à Shanghai, faisant référence au karting, «la meilleure forme de course car vous êtes roue contre roue du début à la fin».

«Je meure d'envie que ces jours reviennent et j'espère que cela arrivera pour Sebastian et moi", a poursuivi le triple champion du monde (2008, 1014, 2015). «Nous (Mercedes, ndlr) voulons être en tête et nous avons un véritable combat entre les mains.

Ca nous encourage à nous concentrer encore plus sur nos faiblesses», a commenté Hamilton, alors que Ferrari semble finalement en mesure de rivaliser avec l'écurie allemande, triple championne du monde en titre pilotes et constructeurs. Cela alimente encore plus le feu. Grâce à la victoire de Vettel et à la 4e place de son coéquipier finlandais Kimi Raikkönen à Melbourne, l'écurie italienne a pris la tête du classement des constructeurs à l'issue de la première course de la saison avec 37 pts, quatre de plus que les Flèches d'argent.