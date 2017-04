Nourredine Meziane candidat pour l’émigration : « Construire une passerelle avec la mère patrie »

Le candidat du parti TAJ aux prochaines législatives pour l’émigration, dans la zone 4 (le Canada, les états-Unis et l’Europe, sauf la France), et tête de liste en Espagne, M. Meziane Nourredine, a appelé les ressortissants algériens établis dans ces pays, en particulier les jeunes, à voter massivement le 4 mai prochain. Placée sous le slogan «Fidèles à l’Algérie», la campagne électorale de son parti, dit-il, va cibler les Algériens de la 4e génération, nés et grandis à l’étranger.

«Nous voulons être représentés au Parlement, pour initier le changement constructif et le rassemblement autour des intérêts suprêmes de la nation et de l’État. Nous voulons aussi constituer une passerelle entre la communauté algérienne résidant à l’étranger et la mère patrie, et faire en sorte que la voix des Algériens d’ailleurs soit audible à l’intérieur de l’Algérie et prise en considération. Notre désir et notre détermination consistent à contribuer au développement de l’économie du notre pays et à la construction d’un État moderne», a affirmé M. Meziane à notre journal. À ce titre, le candidat de TAJ a tenu à préciser que son parti est ouvert à tout le monde et à tous ceux qui veulent apporter à leur pays d’origine. Pour notre interlocuteur, les prochaines élections législatives sont d’une extrême importance et un grand rendez-vous qu’il ne faut pas rater, dit-il. S’agissant des grandes orientations de la campagne électorale que sa formation politique va mener dans les pays de la zone 4, il fait savoir que les actions vont cibler en priorité les jeunes. «Nous allons axer les activités de notre campagne sur les associations et l’élite économique et sociale dans les pays où nous allons mener les élections. Notre objectif est de cibler les Algériens nés là-bas, car, à travers leur participation à ces élections, ils vont sentir et vivre réellement leur appartenance à leur mère patrie», a-t-il soutenu. Par ailleurs, notre interlocuteur a appelé les pouvoirs publics à s’intéresser davantage à la communauté algérienne résidant en Espagne. Pour lui, cette communauté peut beaucoup apporter à l’Algérie et dans l’ensemble des domaines, en particulier le tourisme, la culture et l’économie, comme elle peut contribuer, ajoute-t-il, au renforcement et à la consolidation des relations bilatérales entre notre pays et le Royaume d’Espagne. «La coopération entre les deux pays a toujours était bonne, voire excellente, et nous, algériens résidant en Espagne, nous pouvons la rendre encore meilleure et la promouvoir davantage. À titre d’exemple, de la même manière que les centres culturels espagnols Cervantes existent et activent en Algérie, nous souhaitons qu’une institution similaire algérienne soit ouverte en Espagne. Il ne faut pas oublier que la communauté algérienne en Espagne est la plus importante après celle de la France, et, par conséquent, elle a besoin d’un centre culturel», a-t-il dit. Dans le même registre, le candidat a souligné le volume important de la coopération économique entre l’Algérie et l’Espagne, et le flux permanent entre les deux pays.

Amel Saher