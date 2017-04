Législatives du 4 mai, Enregistrements directs des candidats dès aujourd’hui : Tout est fin prêt

Toutes les conditions sont réunies pour assurer une bonne couverture médiatique des élections législatives du 4 mai prochain, et garantir «le même traitement» à tous les candidats, a indiqué, hier, le ministre de la Communication, Hamid Grine.

Le ministre, qui a effectué une visite d’inspection aux studios d’enregistrement des interventions des candidats à la télévision et à la radio, à Club-des-Pins, accompagné du président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, M. Abdelwahab Derbal, a souligné que «tous les moyens humains, matériels et techniques» sont mis en place, à même d’entamer les enregistrements directs des candidats dès aujourd’hui.

Les médias étrangers seront également présents en Algérie, pour couvrir cet événement. «Au jour d’aujourd’hui, nous avons reçu 10 demandes d’accréditation de la part des médias étrangers, pour la couverture des élections», a précisé M. Grine, affirmant que son département s’attend à recevoir plus de demandes d’ici le 9 avril, date du début de la campagne. Il convient de rappeler que le ministère de la Communication a adressé, récemment, une circulaire aux médias audiovisuels autorisés à assurer la couverture médiatique des prochaines élections législatives, et une charte à l'ensemble des médias, pour assurer une couverture médiatique éthique et équitable. «Le ministère de la Communication, auquel incombe la mission d'offrir toutes les conditions devant permettre à l'ensemble des candidats un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés à assurer la couverture médiatique des élections législatives, rappelle, aux responsables de ces médias, la nécessité de veiller au strict respect des dispositions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, et des principes relevant des règles déontologiques, applicables en la matière», a souligné le ministère de la Communication.

Le ministère a indiqué que pour «la première fois dans l'histoire» des institutions du pays, l'organisation des élections est confiée à une instance consacrée par la Constitution de 2016, la Haute instance indépendante de surveillance des élections, chargée de veiller à «leur transparence et à leur probité».



« Plus de 300 observateurs internationaux seront présents »



De son côté, le président de la HIISE a confirmé la présence en Algérie de plus de 300 observateurs internationaux, représentant différentes organisations internationales, dans le cadre des élections législatives du 4 mai. M. Derbal a précisé que l’Algérie a adressé des invitations à plusieurs organisations internationales, telles que l’Union européenne, l’Union africaine, la Ligue arabe, et l’Organisation de la coopération islamique, qui ont répondu favorablement à ces invitations.

Il précise que le nombre total des observateurs internationaux serait entre 310 et 320, dont 150 observateurs de l’Union africaine, 110 de la Ligue arabe et 20 de l’OCI. «L’organisation des Nations unies et l’Union européenne, qui ont également approuvé la demande d’envoi d’observateurs, vont fixer leur nombre et la date de leur déplacement en Algérie», a-t-il expliqué, précisant qu’ils seront en Algérie avant le 4 mai prochain. Il a appelé par ailleurs les candidats à se présenter au centre d’enregistrement, dès qu’ils reçoivent leur programme, sans oublier les candidats indépendants qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas reçu leur programme, à contacter le conseiller à la communication de la HIISE, pour avoir leur programme d’intervention dans les médias. Après avoir salué le ministère de la Communication pour les moyens mis en place, notamment sur le plan technique, M. Derbal a souhaité que les candidats ou leurs représentants qui vont s’adresser au peuple soient du même niveau de préparation. «Ceux qui s'adresseront au peuple à ce titre devront être à la hauteur de cet intérêt», a-t-il soutenu.

Auparavant, M. Derbal avait souligné la nécessité d’élargir le champ d’interaction avec les médias, pour «inculquer la culture du dialogue serein et responsable, loin du sensationnel». Dans la même optique, il a qualifié d’«avancée notable», le contenu de la Charte et celui de la circulaire adressées mardi par le ministère de la Communication à l’ensemble des médias. Aussi bien la charte que la circulaire en question, ces deux documents traitant de la couverture médiatique des législatives du 4 mai constituent, de l’avis de M. Derbal, «un appel à l’adresse des professionnels de la presse, invitant ces derniers à une application stricte de la loi, mais aussi au respect dévolu des journalistes pour tout ce qui est moralité, éthique et déontologie propre à l’exercice de leur métier». Pour le président de la HIISE, les médias, par leur capacité d’influencer l’opinion, ont un rôle important à assurer, dans le cadre de ce processus électoral pour les législatives du 4 mai. «La HIISE assure les journalistes de sa coopération pleine et entière, pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous électoral», a conclu M. Derbal.

Salima Ettouahria