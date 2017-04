Passages à la télévision et à la radio : 44 heures d’expression

L'Instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a procédé, hier à Alger, au tirage au sort relatif à la répartition du temps de passage dans les médias (entreprise nationale de télévision et radio algérienne) des représentants des partis politiques et des listes indépendantes, lors de la campagne électorale attendue du 9 au 30 avril. L’opération s’est déroulée, en toute transparence et en présence des formations prenant part aux élections législatives du 4 mai prochain, sous l’œil vigilant des membres de la HIISE. Aussi, en tout, ce sont 44 heures d’expression directe qui seront réparties sur les 22 jours que va durer la campagne électorale, à raison de deux heures par jour en unité de cinq minutes par parti politique, a expliqué le chargé de l’information de la HIISE, M. Gherzouli.«Le nombre d’unités pour chaque parti politique se fera en fonction de son poids électoral», a précisé le même responsable qui signale que les enregistrements vont commencer à partir d’aujourd’hui, et se dérouleront dans les studios au Centre d’expression directe de Club-des-Pins. Lors d’une allocution présentée en cette occasion, le chargé de l’information auprès de l’instance a d’emblée souligné que cette rencontre constitue un des maillons s’inscrivant dans le cadre de la coopération et de la communication, pour le parachèvement des préparatifs en prévision de la tenue des législatives du 4 mai dans les meilleures conditions. Poursuivant ses propos, ce responsable précise que la technique utilisée dans le tirage au sort devra «assurer à l'ensemble des candidats, un passage de manière équitable et juste». Le responsable a également mis en relief toute l’importance de la confiance entre la HIISE et ses différents partenaires, ceux de la classe politique, en particulier. Il signale en effet que «le renforcement de la coopération entre la HIISE et ses partenaires sur la scène nationale ne relève pas des revendications conjoncturelles, mais des impératifs du devoir national, susceptibles de concrétiser le sursaut attendu dans le cadre du pluralisme politique et de la pratique démocratique». Il insiste sur «l’importance d’établir une confiance prévalante entre la HIISE et ses partenaires, et en particulier la classe politique qui est représentée par les différents partis, ainsi que les listes des candidats indépendants, en sus des médias qui constituent, met-il en avant, un partenaire indispensable», a-t-il dit, pour l’information et l’orientation de l’opinion publique. Le chargé de communication de la HIISE met aussi l’accent sur le fait que la protection des voix des électeurs influe, «de façon positive etdirecte», sur la stabilité du pays et sur le processus d'édification et de défense des réalisations du pays, avant d'affirmer que «la prise de conscience du citoyen quant à l'importance de sa voix conforte en lui le sens du patriotisme et l'amour d'appartenance à cette patrie». En conclusion, M. Gherzouli a soutenu que «le prochain rendez-vous électoral est une échéance qui intéresse tous les Algériens, car affirmant, de manière définitive, que le choix du peuple est seul en mesure de conférer la légitimité», rappelant que pour «garantir ce choix, il est nécessaire de réunir l’ensemble des conditions, pour donner aux électeurs la meilleure image des candidats». Il est utile de rappeler que les candidats représentant les partis politiques et les listes indépendantes s’alterneront durant les 44 heures accordées dans chaque média, à raison de deux heures par jours. Ces deux heures seront réparties sur quatre créneaux horaires. Aussi, et selon les explications fournies par le chargé de la communication au niveau de la HIISE, «le passage des formations politiques en lice pour les législatives du 4 mai 2017 sera proportionnel au nombre de listes».

Soraya Guemmouri