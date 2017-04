Le premier ministre français à Alger : Coopération et questions régionales

Le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, a entamé hier après-midi une visite de travail de deux jours en Algérie, qui s’inscrit dans le cadre de la tradition de concertation instaurée entre les deux pays. M. Cazeneuve a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediène, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et des membres du gouvernement. Lors de cette visite, MM. Sellal et Cazeneuve examineront, l’état de la coopération bilatérale connaissant des progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques ainsi que les voies et moyens à même de la consolider davantage et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Il s’agit de la troisième visite en Algérie d’un Premier ministre français, sous le mandat du président François Hollande. Ces visites ont permis au Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), institué par les deux Présidents, Abdelaziz Bouteflika et son homologue français, de développer «une dynamique et une qualité» dans les relations entre les deux pays et qui « devront s'améliorer davantage». (APS)

La visite de travail qu'effectue en Algérie le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, sera l'occasion de consolider la coopération bilatérale, qui connaît des progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques, et de faire le point sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Lors de leur rencontre, les deux Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Bernard Cazeneuve, examineront «l'état de la coopération bilatérale connaissant les progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques ainsi que les voies et moyens à même de la consolider davantage et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun».

Dans des entretiens accordés à des médias algériens, M. Cazeneuve a indiqué que cette visite de deux jours permettra de dresser le «bilan» du développement de relations bilatérales «sans précédent», de même qu'elle «posera les bases de la poursuite d'un processus positif». Il a rappelé, à ce propos, que les relations algéro-françaises ont connu un développement «exponentiel» depuis la visite d'Etat du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en France en décembre 2012, évoquant un «niveau d'excellence jamais égalé dans tous les domaines» et un partenariat d'«exception», voulu par les Chefs d'Etat des deux pays. Abordant le volet économique, M. Cazeneuve a indiqué que les entretiens avec son homologue algérien porteront sur «les grands projets» réalisés durant le quinquennat du président français sortant, François Hollande, au terme duquel, a-t-il soutenu, la France restera «déterminée à accompagner l'Algérie dans son effort de développement et de diversification». Rappelant que les investissements français en Algérie s'élevaient à environ 1,8 milliard d'euros en 2015, le Premier ministre français a affirmé que contrairement à d'autres pays, la France ne se contente pas d'y «commercer» mais qu'elle y «crée de la valeur et y investit pour produire algérien sur place».

Les entreprises françaises implantées en Algérie, a-t-il argumenté, contribuent à la formation de cadres et techniciens algériens, citant l'exemple de la Renault Académie, de même que le transfert du savoir-faire dans les secteurs du transport urbain et électrique. Les «grands dossiers régionaux et bilatéraux» seront abordés avec M. Sellal, a aussi fait savoir M. Cazeneuve, considérant que face aux «enjeux méditerranéens et à la lutte antiterroriste», la mobilisation des deux parties est «essentielle» et que leur réponse doit être «ferme et coordonnée». Au sujet de la Libye voisine, le haut responsable français a estimé que «seul un processus politique permettra le retour à une paix durable», une position constamment défendue par l'Algérie. Il s'agit de la troisième visite en Algérie d'un Premier ministre français, sous le mandat du président Hollande.

Ces visites ont permis au Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), institué par les présidents algérien et français, de développer une dynamique et une qualité dans les relations entre les deux pays et qui devront s'améliorer davantage. Le précédent déplacement d'un Premier ministre français remonte à celui de Manuel Valls, en avril 2016. Lors de ce déplacement, l’Algérie et la France avaient signé 9 accords de coopération institutionnelle dans divers domaines (justice, éducation nationale, enseignement supérieur et assurances sociales), à l’issue de la 3e session du CIHN. Dans le domaine de la justice, il s’agit d’un accord additionnel au protocole judiciaire algéro-français, signé à Paris le 28 août 1962. En matière d'éducation, trois documents de coopération bilatérale ont été signés.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, une convention-cadre de partenariat pour la formation doctorale d’excellence en mathématiques a été également signée. Dans le domaine de la santé, les deux parties ont conclu un arrangement administratif entre le ministère algérien de la Santé et le ministère français des Affaires sociales et de la Santé ainsi qu’un arrangement administratif relatif aux modalités d’application du protocole de soins, annexe à la convention générale entre les deux gouvernements sur la sécurité sociale, datant du 1er octobre 1980. A la même occasion, un total de 15 protocoles d’accords entre les entreprises algériennes et françaises, publiques et privées, ont été signés, dont 12 accords portant notamment sur la mécanique, le numérique, la formation et la logistique.

-----------------//////////////////

M. Sellal s’entretient avec son homologue français

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu avec son homologue français, Bernard Cazeneuve. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb.



« Les relations n’ont jamais été aussi fortes, aussi denses et aussi confiantes »



Le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve, a affirmé que les relations franco-algériennes «n'ont jamais été aussi fortes, aussi denses et aussi confiantes» que pendant le quinquennat qui s'achève du Président François Hollande. «Jamais autant que pendant ce quinquennat qui s'achève, les relations franco-algériennes n'ont été aussi fortes, aussi denses, aussi confiantes, et c'est donc pour moi, au nom du Président de la République, et du gouvernement français, une manière, ici, de dire l'attachement de notre pays à cette relation amicale et extrêmement fructueuse», a déclaré M. Cazeneuve à la presse, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediène. Il a ajouté que les relations entre la France et l'Algérie se «sont considérablement renforcées» depuis la visite du Président Hollande en décembre 2012, et après sa deuxième visite en 2015, ainsi qu'après la tenue de trois comités intergouvernementaux de haut niveau permettant, sur de multiples sujet, «à nos gouvernements d'affirmer leur volonté de coopérer». «Nous avons beaucoup de sujets à traiter ensemble, notamment économiques. Nous avons des investissements croisés et des intérêts économiques communs», a-t-il souligné. Le Premier ministre français a indiqué que «nous avons des projets qui ont abouti pendant ce quinquennat et d'autres qui sont encore en gestation et qui iront dans les prochaines semaines ou les prochains mois», notamment dans des «secteurs clés, sur le plan économique, comme l'automobile, l'agroalimentaire et les énergies de demain». M. Cazeneuve a relevé que «nous avons renforcé considérablement les relations universitaires», soutenant que les deux parties auront d'ailleurs à «signer des accords pendant ce déplacement, qui témoigne de la richesse de cette coopération». Il a indiqué, dans ce sillage, qu'ils étaient près de 23.000 étudiants algériens présents en France, ajoutant que la France avait plus que doublé le nombre de ceux qu'elle avait accueilli, venant des universités algériennes, ce qui témoigne de «la qualité de la relation entre les deux pays». Il a indiqué qu'il abordera avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les questions internationales également, notamment la situation au Mali et en Libye, la lutte contre le terrorisme pour «laquelle nous sommes engagés ensemble, là aussi un niveau de coopération absolument exceptionnel», soulignant que les «sujets d'intérêt communs ne manquent pas». Le Premier ministre français a mis en exergue la relation «d'amitié et de confiance» qui le lie à M. Sellal, notant que «je suis convaincu que ce séjour sera un témoignage supplémentaire, s'il en était besoin, de la profondeur et de la solidité de la relation entre les deux pays».