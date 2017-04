Recettes fiscales : Augmentation de 9,2% en 2016

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé que les recettes fiscales avaient augmenté de 9,2% en 2016, ce qui représente 121% de l'objectif tracé dans la loi de finances de 2016.

Lors d'une rencontre nationale ayant réuni des cadres de la Direction générale des impôts, en présence du ministre délégué, chargé de l'Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, et le directeur général des impôts, Abderrahmane Raouia, le ministre a précisé que l'amélioration du recouvrement fiscal reflétait des «résultats effectifs, mais insuffisants». M. Baba Ammi a salué les «efforts considérables» consentis par les agents et cadres de la DGI, faisant remarquer que les recettes de certains impôts et taxes restaient «en deçà des prévisions, ce qui nécessite le rétablissement de certains équilibres, pour une meilleure mobilisation des ressources fiscales». Le ministre a cité, à titre d'exemple, la TVA qui a accusé, a-t-il dit, un certain «recul», car ne représentant que 5% du PIB, contre 15% dans les autres économies similaires à l'économie nationale. Le premier responsable du secteur a mis l'accent sur l'importance de «garantir une mobilisation accrue des ressources fiscales, d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer le recouvrement des taxes et impôts, en vue d'améliorer la couverture des dépenses publiques en fiscalité ordinaire, et de réduire la dépendance à la rente pétrolière». Le ministre a plaidé pour le renforcement du système de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales qui contribuent à l'amélioration du recouvrement fiscal, à travers la consécration de l'égalité devant la fiscalité et l'amélioration du climat des affaires, appelant les cadres et agents fiscaux à centrer leurs efforts sur la qualité des prestations en faveur des contribuables. M. Baba Ammi a estimé que le lancement des services numériques au profit des entreprises habilitées auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) renforcera le programme de modernisation des finances mis en place depuis quelques années, ce qui conférera davantage d'efficacité et de transparence à cette activité. S'agissant de la réunion de trois jours des cadres de la Direction des impôts, le ministre a fait savoir qu'elle portera sur les questions relatives à la fiscalité, aux plans et mécanismes devant être mis en place pour une gestion fiscale moderne et effective qui prend en compte les préoccupations du citoyen. La rencontre permettra en outre l'évaluation des réalisations accomplies durant 2016 et l'élaboration du programme 2017, dans le cadre du plan stratégique de la Direction générale des impôts 2015-2019, a conclu le ministre.



Hausse des recettes fiscales ordinaires de 6%



Pour sa part, le Directeur des impôts a souligné, en marge de la rencontre, que les recettes fiscales ordinaires en 2016 étaient «légèrement en dessus» de l'objectif fixé, avec une hausse de 6%, un chiffre important, a-t-il dit, eu égard au recul des prix du pétrole. M. Raouia a indiqué que le recouvrement des impôts a connu une augmentation sensible depuis 2012, en termes de fiscalité ordinaire, passant de 1.363 milliards de dinars, en 2012, à 3.075 milliards de dinars en 2016. S'agissant du taux d'évasion fiscale, le responsable a estimé qu'il était «difficile d'obtenir des chiffres précis en la matière», ajoutant que l'objectif de l'administration des impôts était le «développement des relations fiscales en vue de la généralisation du payement volontaire des impôts».