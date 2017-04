Prix national de l’Innovation : Encourager les PME

Sur le thème «Innovation clef de la compétitivité», la neuvième édition du Prix national de l’Innovation vient d’être lancée par le ministère de l’Industrie et des Mines, pour récompenser et encourager les PME innovantes.

Aussi, les entreprises intéressées trouveront, au niveau de la Direction générale de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines, ainsi que des directions de l’industrie et des mines des 48 wilayas, le formulaire et le manuel de candidature. Les entreprises doivent également soumettre leurs candidatures avant la date limite de dépôt fixée pour le 14 septembre 2017.

Le concours de l’édition 2017 s’adresse aux entreprises innovantes activant dans l’industrie ou les services à l’industrie et les TIC obéissant à la définition de la petite et moyenne entreprise, tel qu’énoncé dans la loi n°17-02 du 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME).

Il faut savoir que l’objectif premier du Prix national de l’Innovation est d’appuyer l’innovation et l’usage de la R&D (Recherche et Développement) dans nos PME, pour améliorer leur compétitivité. Il récompense et encourage les PME activant dans l’industrie, les services à l’industrie, dont les TIC ayant réalisé des innovations de produits, de process ou d’organisation, pour les amener vers l’excellence.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie et des Mines, participer au concours pour l’obtention de ce prix, «c’est choisir la démarche qui améliore la compétitivité, reconnaître et apprécier les efforts et les innovations accomplis par les PME innovantes, renforcer l’image de marque de l’entreprise par le Prix national de l’Innovation, motiver et impliquer les cadres universitaires qui évoluent au sein de l’entreprise, mais aussi faire connaître aux clients de l’entreprise les innovations du produit, process ou dans l’organisation».

L’innovation est de plus en plus une activité organisée au sein des entreprises, elle est structurée autour de groupes de travail, de panel d’experts et de réseaux de l’innovation. Les entreprises les plus avancées utilisent l’innovation pour mettre en œuvre des produits et des processus à forte valeur ajoutée en direction de leurs marchés et accéder ainsi à un meilleur positionnement concurrentiel et donc à une meilleure compétitivité. Il faut dire que le contexte actuel, chaque jour plus exigeant, pousse les entreprises, notamment algériennes, à intégrer l’innovation dans leur démarche stratégique.

Conscient de l’importance capitale de l’appui à l’innovation dans nos PME, le ministère de l’Industrie et des Mines lance chaque année une édition du Prix national de l’Innovation pour les PME. Ce Prix concerne toutes les entreprises PME opérant en Algérie. Le Prix décerné met en compétition les PME innovantes activant dans l’industrie ou les services à l’industrie, dont les technologies de l’information et de la communication (TIC), et consiste en l’octroi de médailles, d’attestation de mérite et de récompenses pécuniaires de la meilleure entreprise innovante.

Les montants du prix sont fixés par l’article 3 du décret exécutif 08-323 du 14 Chaoual 1429 correspondant au 14 octobre 2008.

Il y a lieu de souligner que la commission du Prix national de l’Innovation pour les PME est composée, entre autres, de personnalités de compétence avérée en matière de recherche scientifique et de technologie, de directeurs généraux d’institutions chargées de la valorisation des résultats de la recherche, de la propriété industrielle et du développement de la PME et de représentant du mouvement associatif des PME. Ce prix, institué en 2008, récompense, chaque année, les petites et moyennes entreprises innovantes en matière de mise en œuvre de produits ou de services, de commercialisation ou d’organisation dans l’entreprise.

Pour rappel, le Prix 2016, récompensant la meilleure innovation pour la PME, a été décroché par Houassi Abdelwahab de Méditoul, basée dans la wilaya de Batna, pour avoir mis au point «une sondeuse géotechnique et hydraulique». La seconde catégorie de la meilleure innovation a permis à trois inventeurs de monter sur le podium. Il s’agit de Chenguen Abdelkrim, pour «une nouvelle application dans le domaine des cultures hors-sol (hydro-poly)», suivi de Noui Walid, inventeur du Regaperf ou «automatisation de régulation de débit de perfusion pour perfuseur par gravité», alors que la troisième place est revenue à un professeur de l’université d’Annaba, Debilli Mohammed Yacine, ayant mis au point «un micro-composite (cuivre-aluminium) obtenu par fusion sous induction électromagnétique sous haute gravité».

Mohamed Mendaci